CARTWRIGHT COLLETTE

Solange



À Terrebonne, le 19 mars 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Solange Cartwright, épouse de feu Arthur Chartier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Maurice (Françoise), Monique, Francine, Richard (Lili) et Lise, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 août 2020 de 14h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie / Saint-François d'Assise, situé au 6700, rue Beaubien Est, à Montréal. Les funérailles suivront à 17h le même jour à la chapelle du complexe funéraire.