NOISEUX, Guy



À l'Hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe, le 19 juin 2020 à l'âge 70 ans, est décédé M. Guy Noiseux, tendre époux de Mme Francine Beaudoin, demeurant à St-Jean- Baptiste.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants adorés : David (Audrée Lacaille), Maryse (Alain Bérard), Sandra (Mathieu Beaudry), petits-enfants: Loïc, Elliot, Lhéa, Amy, Océane et Olivier, sa mère Germaine Laplante, frères et soeurs: Normand, Suzanne, Denis, Richard, Madeleine et Jean-Guy, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que ses neveux, nièces, parent et amis.La famille Noiseux vous accueillera à la:STE-MADELEINE, QC, J0H1S0450-795-3395www.residencefunerairejodoin.cale samedi 29 août 2020 de 9h30 à 13h30 suivi des funérailles à l'église de St-Jean-Baptiste à 14h.Au lieu des fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.www.coeuretavc.ca