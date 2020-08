CARTIER, Jean-Paul



De Chambly, le 25 juillet 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean-Paul Cartier, époux de Mme Jeannine Clermont.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Marc (Nathalie) et Stéphane (Lyne), ses petits-enfants: Stéphanie, Nicolas et Marie-Pier, son arrière-petite fille Alie, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille de M. Cartier recevra les condoléances le samedi 29 août 2020 de 13h à 16h ausuivi d'un hommage à sa vie célébré privément à 16h.Des dons à la fondation Santé de l'hôpital du Haut-Richelieu seraient appréciés.