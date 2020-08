PITRE, Clémentine



À Lasalle et native de Mercier, le 13 avril 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Clémentine Pitre, retraitée de la Banque Nationale, fille de feu M. Hilaire Pitre et de feu Mme Andréa Leboeuf.Elle laisse dans le deuil sa soeur Thérèse (feu Réal Blondin), sa belle-soeur Lise Bergevin (feu Charles Pitre), de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 août de 10h à 12h à laMICHEL THÉRIAULT INC.4 RUE VERVAIS, MERCIERwww.rfmtheriault.caInhumation au cimetière de Mercier.