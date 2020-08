Boycottage: des équipes du baseball majeur suivent l’exemple de la NBA

Après que cinq équipes de la NBA eurent décidé de boycotter leurs matchs de mercredi pour dénoncer l’intervention policière brutale qu’a subie l’Afro-américain Jacob Blake, dimanche dernier, à Kenosha, dans le Wisconsin, plusieurs formations du baseball majeur ont choisi d’emboîter le pas.

Ce sont les Brewers de Milwaukee qui ont lancé le bal dans la MLB, à l’instar des Bucks de Milwaukee dans la NBA.

Les Brewers et les Reds devaient s’affronter au Miller Park, à Milwaukee, mercredi soir, pour le troisième match d’une série de quatre. La rencontre a été repoussée à jeudi.

Selon The Wall Street Journal, les Reds étaient d’accord avec la décision des Brewers de ne pas jouer et de suivre le mouvement de boycott amorcé en après-midi dans la NBA, qui a dû suspendre ses activités pour la journée.

«Compte tenu de la souffrance de notre communauté et de notre nation, notre équipe et celle des Reds veulent que tout le focus soit mis sur des enjeux qui sont beaucoup plus importants que le baseball», a indiqué le représentant des Brewers, Brent Suter, au Milwaukee Journal Sentinel.

Peu après la décision des Brewers et des Reds, les Padres de San Diego et les Mariners de Seattle ont également choisi de ne pas jouer. Le match entre les Giants de San Francisco et les Dodgers de Los Angeles a aussi été remis suivant la décision des joueurs.

«Les athlètes ne devraient pas avoir besoin de boycotter des matchs éliminatoires pour nous rappeler que Black Lives Matter, que la brutalité policière est inacceptable et que le racisme systématique doit être éliminé», a lancé le gérant des Giants Gabe Kapler dont les propos ont été rapportés par USA Today.

De son côté, Matt Kemp, des Rockies du Colorado, a choisi de ne pas disputer le match contre les Diamondbacks de l’Arizona. «Je ne peux pas jouer ce jeu que j’aime tant ce soir tout en sachant la douleur et l’angoisse que continue de vivre ma communauté. Je vais boycotter le match de ce soir en l’honneur de tous mes frères et sœurs qui sont tombés aux mains des policiers», a rapporté USA Today.

Jason Heyward, des Cubs de Chicago, ainsi que Dexter Fowler et Jack Flaherty, des Cardinals de St. Louis, ont aussi choisi de ne pas jouer pour protester.