PROVENCHER, Daniel



" Ça y est... La Terre s'est arrêtée de tourner pour moi... Je vais me choisir un nuage... moelleux... Et vous regarder aller de là-haut...Selon mes volontés, aucun service n'aura lieu.Offrez plutôt de l'amour, du temps et des fleurs à ceux que vous aimez...Merci aux Personnes Extraordinaires de l'hôpital Charles-Lemoyne.On se revoit... Un jour... Prenez votre temps... Je vous aime...Et surtout, prenez soin de votre coeur... Dans tous les sens du terme!Daniel, 8 août 2020