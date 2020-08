MELILLO, Philomène



À St-Jean-sur-Richelieu, le 21 août 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Philomène Melillo, fille de feu M. François Melillo et de feu Mme Catherine Latoraca, résidant à St-Jean-sur-Richelieu.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Denise Maynard Melillo (feu Antonio Melillo), ses neveux et nièces Hélène (Luc), François (Marie-Laure), Lucie, Louise, Jean (Sylvia), Marc (Stéphanie), Denise (Michel) et Catherine, ainsi que parents et amis.Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure, sous la direction funéraire de317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD(450) 373-3636 www.jalarin.com