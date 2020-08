«C'est le combat que j'attendais» - Mikaël Zewski

Le boxeur québécois Mikaël Zewski se montre fébrile à l’idée d’affronter le Lituanien Egidijus Kavaliauskas, le samedi 12 septembre, à Las Vegas.

• À lire aussi: Mikaël Zewski en action le 12 septembre

«C'est le combat que j'attendais, a indiqué Zewski, mercredi, par voie de communiqué. Kavaliauskas est un boxeur rapide et extrêmement puissant, mais j'ai tous les outils pour gagner.»

Zewski (34-1, 23 K.-O.) prévoit discuter avec les médias, jeudi, pour faire connaître ses états d’âme.

«Les enjeux sont élevés et une victoire me propulsera dans un combat de championnat du monde, a-t-il toutefois déjà souligné dans ce même communiqué. C'est mon neuvième combat à Las Vegas. Je me sentirai comme chez moi. »

Des choses à prouver

Dans le cas de Kavaliauskas (21-1-1, 17 K.-O.), surnommé «The Mean Machine», il désire en profiter pour ravir le titre des mi-moyens NABO détenu par Zewski.

« Je suis ravi de revenir sur le ring, car j'ai encore des affaires en suspens, a déclaré Kavaliauskas. Je crois toujours que j'ai ce qu'il faut pour devenir champion du monde, et ce voyage reprend contre un adversaire coriace en Mikael Zewski. »

À son dernier combat, en décembre, Kavaliauskas a subi son unique défaite au niveau professionnel, soit contre Terence Crawford. Il s’était incliné par K.-O. technique au neuvième round.