HOUDE, Serge



Au Centre d'hébergement René Lévesque, le 22 août 2020, à l'âge de 78 ans et 4 mois, est décédé monsieur Serge Houde, conjoint de madame Nicole Huneault.Outre sa conjointe Nicole, il laisse dans le deuil ses enfants, Nathalie, Marie-Josée (John) et François, ses belles-filles Marie-Josée (Michel) et Valérie (Robert), ainsi que ses petits-enfants.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Un service religieux sera célébré, le samedi 29 août 2020 à 16h en l'église Ste-Famille, 560, boul. Marie-Victorin, Boucherville.