Comment reconnecter avec mes parents?

Je suis la cadette de ma famille. J’ai une unique sœur plus âgée qui est mariée depuis 40 ans et qui mène son mari par le bout du nez. Moi je suis célibataire, puisque je n’ai jamais eu d’enfant ni d’homme qui me tienne lieu de compagnon pour une longue période. Je sais que je n’ai jamais été une personne facile à vivre, mais je sais aussi que j’ai développé ce travers de personnalité parce que je ne voulais pas me fondre dans le moule familial.

Cela a eu pour conséquence que je n’ai jamais été celle qui disait à mes parents que tout ce qu’ils faisaient était bien, comme le faisait ma soeur par exemple. Mais cela a aussi eu pour conséquence de me mettre en retrait de leurs envies de se lier avec moi. Comme en plus ma façon de composer avec la vie ne correspondait à rien de ce que leur éducation leur avait enseigné, je fus vite mise de côté.

Dans ma jeunesse, ça ne me dérangeait pas une miette, puisque ce que je souhaitais le plus était de me distinguer du reste de ma famille, et le fait de m’éloigner d’elle me permettait d’atteindre mon but. Mais avec le temps, ça a joué contre moi, puisque plus je m’éloignais, plus ma sœur se rapprochait d’eux. Je me retiens de dire qu’elle sentait l’héritage au bout de son nez, mais je n’en pense pas moins.

Rendue à 60 ans, je suis forcée de constater qu’elle a atteint son but, car elle et son mari ont réussi à obtenir une procuration pour s’occuper des affaires de nos parents, et ni plus ni moins que les mettre à leur merci. Je le sais puisque le weekend dernier, alors que j’étais allée faire une ballade chez eux pour les visiter, la clé que j’avais pour ouvrir leur porte ne fonctionnait plus. Comme ils n’étaient pas présents, je suis donc revenue bredouille à Québec.

Depuis, mes parents refusent de me donner des explications sur ce qui leur arrive. J’ai senti un peu de panique dans leur discours, mais ils ont refusé toute forme de discussion avec moi sur ce qui leur est imposé par ma sœur et son mari. Selon eux, c’est ce qu’ils veulent. Mais est-ce vrai ?

Une cadette qui doute

Il m’est difficile de vous répondre sur la possibilité que ce couple ait agi pour flouer vos parents. Mais il est certain que votre absence de vigilance au fil des ans, et surtout votre absence de volonté de maintenir un lien étroit avec vos parents, vous aient menée dans ce cul-de-sac.

Ce qui ne doit pas vous empêcher d’avoir recours aux tribunaux pour faire valoir vos droits. Mais auparavant, n’y aurait-il pas lieu de tenter une forme de réconciliation familiale pour vous éviter ce genre de frais juridiques onéreux pour rien ?