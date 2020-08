Contre vents et marées

La pandémie de la COVID-19 a causé des ennuis au baseball majeur depuis le début de la saison.

La première moitié de la saison écourtée sera franchie dans quelques heures. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas été un long fleuve tranquille pour le commissaire Rob Manfred et les 30 équipes.

Tout d’abord, le baseball majeur a fait preuve d’audace en décidant de ne pas adopter le concept des bulles tout en continuant de faire voyager les joueurs aux quatre coins des États-Unis.

Un pari qui a bien failli lui exploser au visage. Pendant quelques jours, en raison de la présence de plusieurs cas de COVID-19 dans les équipes, la saison 2020 a été en péril. Toutefois, Manfred a refusé de céder à la panique et il a décidé de maintenir les activités de son circuit.

Le cas des Marlins

Durant les premiers jours du calendrier, une dizaine de joueurs des Marlins de Miami ont décidé d’aller faire la fête dans les bars malgré les consignes du baseball majeur et les risques élevés de transmission de la COVID-19. Quelques jours plus tard, ils ont obtenu quantité de résultats positifs et leur saison a été suspendue.

En raison de cette situation, Manfred n’a pas eu d’autre choix que de serrer la vis aux joueurs. Cependant, certains d’entre eux ont continué de faire la sourde oreille en poursuivant leurs activités à l’extérieur du terrain comme si de rien n’était.

À l’instar de la NBA et de la LNH, les matchs du baseball majeur se sont déroulés à huis clos. C’est assez étrange de regarder des rencontres avec des spectateurs en carton placés derrière le marbre ou au champ extérieur.

Les bruits de foule en toile de fond, ce n’est pas une réussite. Ils sont souvent mal synchronisés avec l’action qui se déroule sur le terrain.

Comme Abraham Toro l’a bien dit au début de la semaine, rien ne peut remplacer des partisans qui crient dans les gradins pour encourager

leur formation. Pour le moment, les joueurs doivent se motiver eux-mêmes dans les moments cruciaux.

Le constat est évident. La présence des amateurs est cruciale durant les matchs pour créer de l’ambiance.

Des règlements intéressants

La relance du baseball a permis aux dirigeants d’instaurer de nouvelles règles. On va souhaiter que certaines d’entre elles demeurent en place après la pandémie.

Il faudrait notamment considérer celle pour les manches supplémentaires. À compter de la 10e manche, chaque équipe place un coureur au deuxième-but lorsqu’elle est au bâton.

De cette façon, les matchs ne s’éternisent pas et c’est tant mieux.

Depuis quelques années, le baseball majeur tente par tous les moyens de réduire la durée de ses matchs pour garder l’intérêt des amateurs dans le stade ou de ceux qui sont devant leur télévision.

En gardant ce règlement, ce serait un pas dans cette direction.

La première moitié de saison en faits saillants

L’émergence de Tatis Jr

Photo AFP

L’une des belles histoires de la première moitié est celle de Fernando Tatis jr, des Padres de San Diego. Grâce à ses performances, le joueur d’arrêt-court est en train de se placer dans les discussions pour le titre de joueur par excellence. Au moment d’écrire ces lignes, l’athlète de 21 ans avait claqué 12 circuits en plus de produire 29 points tout en maintenant une moyenne de ,301.

Les Nationals en difficulté

Photo AFP

C’est un réveil brutal pour les champions en titre de la Série mondiale. Ils occupent le dernier rang de la section Est de la Nationale. Ils viennent de perdre le lanceur Stephen Strasburg pour le reste de la saison, alors que Max Scherzer n’est pas au sommet de son art. Avec un calendrier de 60 matchs, il sera difficile pour la formation de Dave Martinez de participer aux séries éliminatoires.

Les Blue Jays dans le peloton

Photo AFP

La formation torontoise joue pour ,500 depuis le début de la saison et elle livre exactement ce qu’on attendait d’elle. Si Teoscar Hernandez, Randal Grichuk et Cavan Biggio ont été des révélations, Vladimir Guerrero jr a été une déception. Après un lent départ, Hyun Jin Ryu est en train de retrouver ses repères au monticule.

Kershaw devant Drysdale

Photo AFP

Malgré ses blessures récurrentes au cours des dernières saisons, le lanceur des Dodgers de Los Angeles Clayton Kershaw est encore capable d’obtenir des retraits au bâton. La semaine dernière, il a dépassé le légendaire Don Drysdale à ce chapitre et accédé au deuxième rang de l’histoire de l’équipe avec un total de 2493 retraits sur des prises. Il va maintenant se lancer à la poursuite du meneur, Don Sutton, qui en avait amassé 2696 durant sa glorieuse carrière.

Un premier frappeur de ,400 ?

Photo AFP

On se demandait si la moyenne au bâton de ,400 est toujours atteignable, au début de cette saison écourtée. Pour le moment, un seul frappeur est dans la course pour ce plateau très difficile à atteindre : Charlie Blackmon, des Rockies du Colorado (,395). Est-ce qu’il pourra maintenir ce rythme jusqu’à la fin ?

Des hauts et des bas pour les Astros

Photo AFP

Les Astros peuvent remercier la pandémie de COVID-19. En jouant des matchs à huis clos, ils n’ont pas à entendre les huées des amateurs pour leur implication dans le scandale des vols de signaux. Sur le terrain, plusieurs joueurs clés ont subi des blessures. Si on accepte plus de formations en séries, ils pourraient y participer avec une bonne deuxième moitié de saison.

Bravo Giolito !

Photo AFP

Le lanceur des White Sox de Chicago, Lucas Giolito, a réalisé le rêve de tous les lanceurs mardi soir contre les Pirates de Pittsburgh. Il a réussi le premier match sans point ni coup sûr de cette saison 2020. Il est devenu le 19e lanceur de l’histoire de sa franchise à réussir cet exploit.

Bieber dans une classe à part

Photo AFP

Si les Indians sont au cœur de la lutte dans la section Centrale de l’Américaine, ils doivent une fière chandelle à leur as Shane Bieber. Depuis le début de la saison, il présente une fiche de 6-0 avec une moyenne de points mérités de 1,35. S’il poursuit dans cette veine, il prendra une sérieuse option sur le Cy-Young dans son circuit.