GUINDON, Michel



À Montréal, le 14 août 2020 est décédé, à l'âge de 63 ans, M. Michel Guindon.Il laisse dans le deuil ses trois soeurs, Danielle (Jean-Guy), Louise (Normand) et Marie-Claude (Mario) ainsi que ses neveux et nièces, plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 août, de 13h30 à 14h, à l'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, 7675 rue Édouard, LaSalle, H8P 1T5. Une messe débutera à 14h au même endroit.