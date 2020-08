Dixième édition du Festival de cinéma de Québec: moins de films, des premières, plus de politique

Le Festival de cinéma de la ville de Québec dévoile son jeu. Forcée par la COVID-19 de se tourner vers le web et de réduire le nombre de films à l’affiche à une centaine, sa dixième édition, qui aura lieu du 16 au 20 septembre, fera quand même le plein de premières mondiales et canadiennes. Voici ce qu’il faudra surveiller.

Une première chez soi

Photo courtoisie

À défaut d’avoir pu montrer son film au Festival de Cannes, le cinéaste de Québec Pascal Plante pourra vivre la première mondiale de Nadia, Butterfly, mettant en vedette la nageuse olympique Katerine Savard, dans son patelin, le 16 septembre. « J’aime la vibe du FCVQ. Ils ont du cinéma international pointu ainsi qu’une offre plus rassembleuse. Il y en a pour tous les goûts. Ça colle à Nadia, Butterfly. C’est un film d’auteur, mais je pense qu’il est accessible. »

Trois pays en vedette

Photo courtoisie

En plus de Nadia, Butterfly, huit films rivaliseront pour le Grand prix de la compétition, dont les documentaires québécois Je m’appelle humain, Errance sans retour et Tant que j’ai du respir dans le corps, tous présentés en première mondiale. La particularité de 2020 ? Seulement trois territoires sont représentés en compétition : Québec, France, États-Unis. Selon la directrice de la programmation, Laura Rohard, la COVID-19 n’a rien à voir avec l’absence d’œuvres d’autres pays. « Ça reste des choix. Ce sont les films marquants que j’ai vus cette année et qui méritent leur place. »

Une édition politisée

Photo courtoisie

Le sort des réfugiés rohingyas, le quotidien des intervenants sociaux de Montréal, Monsanto, le racisme : plusieurs films de la sélection 2020 abordent d’importants enjeux sociopolitiques. La pandémie de COVID-19 n’en fait pas partie. « Trop tôt », sourit Laura Rohard, qui affirme avoir vu beaucoup de films militants au cours des derniers mois, ceci expliquant donc cela.

Des stars françaises

Photo courtoisie

Ils ne seront pas physiquement à Québec, de toute manière aucun tapis rouge n’est au programme cette année, mais quelques stars françaises sont au menu du FCVQ. À commencer par le Franco-canadien Niels Schneider, qui joue dans Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, d’Emmanuel Mouret. On verra aussi Virginie Efira et Omar Sy dans Police, d’Anne Fontaine. La présentation de la comédie Énorme permettra de renouer avec Marina Foïs et Jonathan Cohen.

Des invités virtuels

Photo courtoisie

Malgré la pandémie, le FCVQ a voulu poursuivre sa tradition d’offrir des rencontres avec des grands noms du septième art, par le truchement du web, bien entendu. Cette année, le réalisateur Jean-Marc Vallée et le compositeur de musique de film Howard Shore (Le seigneur des anneaux) se prêteront au jeu des grands entretiens.