GUILLEMETTE, Martine



Le 17 août 2020, à l'Institut de cardiologie de Montréal, Martine nous a quittés paisiblement à l'âge de 52 ans.Son courage, sa résilience et son urgence de vivre marquera à tout jamais sa femme Sonia Joubarne, son fils Émile Goulet, sa fille Camille Goulet, sa mère Marie-Paule Boisvert, son père André (Norlita Sarmiento), son frère Pascal (Sylvie Forte), ses soeurs de coeur (Nathalie, Marceline et Isabelle) ainsi que sa famille et ses nombreux amis.Elle restera aussi dans la mémoire de nombreux de ses élèves et une source d'inspiration pour plusieurs personnes et organismes dans lesquels elle était impliquée avec passion.Le 30 août se tiendra les funérailles chez:le dimanche 30 août, de 9h à 11h30. Une cérémonie commémorative aura lieu à 11h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal ou à La Société de leucémie et lymphome du Canada.La famille tient à remercier l'équipe soignante ainsi que tout le personnel de l'Institut de Cardiologie de Montréal qui ont été à ses côtés durant les dernières années.