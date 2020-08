LAUZON, Sylvie



À Saint-Jérôme le 4 août 2020, à l'âge de 62 ans, est décédée Sylvie Lauzon.Elle laisse dans le deuil ses frères Gaétan (Pierrette Lachance), Pierre, sa soeur Marie-France, ses belles-soeurs, Louise Paquette et Ginette Bigras, ses tantes Yolande Lascelle et Evelyne Lascelle, plusieurs de ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs ami(es).Les funérailles seront célébrées à la Cathédrale de Saint-Jérôme au 355, Place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme, (450) 432-9742, le samedi 5 septembre 2020 à 14 h.