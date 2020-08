LECLERC-LACHANCE, Laurette



À Duvernay, Laval, le 10 août 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Laurette Leclerc, épouse de feu Dr Jean-Paul Lachance. Elle était la fille de feu Barthélemy-Ernest Leclerc et de feu Anna-Marie Côté.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Bernard, Karl (Danielle Leclerc), Hélène (Richard Bourque), Brigitte et Bruno, ses petits-enfants Sophie (Pascal), Olivier, Julien, Marie-Ève et Gabriel; ses soeurs et ses frères: feu Eulalie (feu Alfred Saint-Hilaire), feu Jeanne (feu Édouard Lépine), feu Ernest (feu Monique Jeanneau), feu Yvette (feu Léopold Frenette), feu Françoise, feu Marcel (Denise Rowley), feu Gilberte (feu René Hudon); ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Lachance: feu Yvette (feu Wellie St-Pierre), feu Marcel (Hélène Blais), feu Aline, Claire (feu Joseph Clavet), Pauline et Guy (Jocelyne Guimond).Lui survivent plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, dont l'Abbé Laurent Côté.La famille recevra les condoléances le mercredi 2 septembre de 13h à 14h à l'église Saint-Maurice-de-Duvernay située au 1961, rue d'Ivry, Laval, QC, H7G 1S9. Une cérémonie religieuse suivra à 14h au même endroit.L'inhumation aura lieu le vendredi 11 septembre à 13h30 au cimetière de Berthier-sur-Mer.Le port du masque est obligatoire (merci de votre compréhension).Au lieu de fleurs, la famille appréciera que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à l'un ou l'autre des organismes suivants: la Fédération des Sociétés Alzheimer du Québec ou Mission Inclusion.