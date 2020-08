CORNELLIER, Pierre



À la Maison Victor-Gadbois, le 21 août 2020, est décédé à l'âge de 69 ans, M. Pierre Cornellier, conjoint de feu Déborah Harlick, demeurant à Contrecoeur.M. Pierre Cornellier laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Mélanie), Ghislain (Katerine), Martin (Rose) et Adrian, ses petites-filles Dalia et Willow, ses soeurs et son frère: Francine, Jean-Claude, Hélène et leurs conjoints, plusieurs autres parents et amis.Selon ses volonté, M. Cornellier sera incinéré.Des dons à la Maison Victor-Gadbois seraient appréciés.S. JACQUES & FILS INC.4967 LEGENDRE, CONTRECOEURTél: 450-587-2233