DUFOUR BOILY, Céline



À Montréal, le 17 août 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Céline Dufour, épouse de Fernand Boily.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie Claire (Richard), Pierre (Geneviève), Michel (Sara), ses petits-enfants: Éloïse, Jérôme, Jacob, Philippe et William, ses soeurs: France (Jean-Léon), Claudette (Claude) ainsi que ses frères: Denis (Irène) et Edmond, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.L'ont précédée: ses frères Lucien, Aristide, Raoul, sa soeur Colette et son beau-frère Pierre, sa soeur Rose et son beau-frère Jean-François et sa belle-soeur Gisèle.La famille recevra les condoléances le dimanche 13 septembre 2020 de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30 au complexe funéraire:Une liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 15h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Croix-Rouge Canadienne serait apprécié en la mémoire de Céline Dufour.