Garderie en milieu familial: 13 jours de grève d’ici le 18 septembre

MONTRÉAL – Les parents ayant des enfants dans des garderies en milieu familial subventionné devront se préparer à une grève des responsables des services éducatifs en septembre.

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) a annoncé mercredi que 13 jours de grèves rotatives dans toutes les régions du Québec auront lieu du 1er au 18 septembre.

En cas d’impasse dans les négociations avec le gouvernement du Québec, une grève générale illimitée commencera le 21 septembre.

«Je tiens à m’adresser aux 60 000 familles touchées par ce conflit. Le seul et unique responsable du fiasco de ces négociations, c’est le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Il s’entête à vouloir maintenir 10 000 femmes et hommes sous le salaire minimum. Nous avons besoin de vous pour faire bouger les choses», a expliqué la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon, par communiqué.

«Nos membres sont épuisées et à bout de souffle par le manque de reconnaissance. Elles quittent la profession par centaines. Aujourd’hui, il est minuit et une: nous n’avons plus rien à perdre et les parents doivent se préparer à un arrêt de service qui pourrait se prolonger», a-t-elle ajouté.

La question des salaires est au cœur du litige. Le syndicat affirme que la dernière offre du ministère de la Famille propose un salaire équivalent à 12,83 $ l’heure, tandis que la FIPEQ-CSQ exige 16,75 $ l’heure.

Le syndicat soutient qu’il n’y a eu aucune négociation durant l’été à la suite du rejet des dernières offres gouvernementales par les syndiqués en juin.

«La balle est dans le camp du ministre Lacombe. Je suis personnellement prête à le rencontrer jour et nuit s’il le faut pour dénouer l’impasse et éviter les interruptions de service, mais nous ne pouvons accepter des offres appauvrissantes pour nos membres», a précisé Valérie Grenon.

Le syndicat soutient que les «piètres conditions de travail» entraînent une pénurie de main-d’œuvre, ce qui prive les parents de places de garde subventionnées en milieu familial.