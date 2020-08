La magie de la truite indigène

MONTS-VALIN | Depuis des décennies, les pêcheurs fréquentent la pourvoirie Poulin de Courval afin de débusquer des truites mouchetées indigènes de belle taille. La magie de ce lac mythique opère toujours.

Photo courtoisie, Karl Tremblay.

« Nous avons la chance d’avoir un lac exceptionnel, de 28 km2, qui ne contient que de la truite indigène. Nous avons le devoir d’assister nos pêcheurs pour qu’ils puissent vivre eux aussi la magie du Poulin de Courval », explique le nouveau propriétaire Renaud Lacasse.

« Nous leur donnons le maximum que ce soit en termes d’hébergement, d’embarcations et de services clientèle. »

Pour moi, retourner à cette pourvoirie signifiait un voyage dans le temps. J’y ai vécu des excursions de pêche exceptionnelles dans mes débuts au Journal. Ce lac est le plus grand lac de truites mouchetées indigènes au monde.

Sur place, on retrouve 10 chalets classés quatre étoiles par la Fédération des pourvoiries du Québec. Ils peuvent accueillir de 2 à 12 personnes.

Un plan semi-américain est offert, ce qui signifie que vous avez droit au souper le soir.

Présentement, en raison de la pandémie, plusieurs mesures sanitaires ont dû être mises en place. Ainsi, la salle à manger ne peut pas recevoir de clients. Pour la remplacer, la pourvoirie vous offre le service de livraison de repas à votre chalet, un système que nous avons trouvé parfait. Au total, le site peut accueillir entre 40 et 45 personnes.

EMBARCATIONS SPÉCIALES ET PÊCHE

Pour avoir accès aux bons coins de pêche sur cette véritable mer intérieure et faire des déplacements sécuritaires, le pourvoyeur utilise toujours les embarcations typiques du Poulin de Courval.

« Comme les pêcheurs doivent naviguer sur un lac immense, qui peut leur présenter parfois de grosses vagues, il faut une embarcation capable d’affronter ces conditions. Nous travaillons toujours avec le canot fréteur, de la compagnie Nor-West. Ils sont faits à la main et conviennent parfaitement et sont sécuritaires pour se déplacer sur le grand lac. »

La pêche sur le grand lac vous donne accès à des truites indigènes de qualité, avec une moyenne de poids dépassant la livre et demie.

La technique privilégiée est la pêche à la traîne. La Toronto Wobbler or et argent de trois pouces, avec un bas de ligne de 24 et un beau paquet de vers de terre, représente la recette idéale. Il faut dérouler beaucoup de ligne.

Notre plus gros spécimen dépassait les deux livres. Les amateurs de pêche à la mouche pourront aussi tenter leur chance au fond des immenses baies, en fin de journée.

Pour les amateurs qui seraient moins à l’aise à se déplacer sur cet immense lac, la pourvoirie offre les services de guides qui sauront vous aider à faire de belles captures.

« Pour les gens qui préféreraient pêcher sur de plus petits lacs, nous en avons plus de 40 sur la pourvoirie, où on retrouve aussi de très belles truites mouchetées indigènes », précise M. Lacasse.

PROTÉGER LA QUALITÉ

Le propriétaire se fait un devoir de respecter ce qui fait la richesse de son territoire, la truite mouchetée indigène.

« Ici, les pêcheurs ne capturent pas d’autres choses parce que, dans le secteur du Croissant Vermeil, sur les Monts-Valin, il est absolument interdit d’ensemencer de la truite. Tout ce que nous pouvons faire, c’est de la relocalisation. »

Une chose assez remarquable, c’est le souci de l’environnement de l’organisation. Tout est calculé pour protéger les lieux et assurer une pérennité de la pourvoirie pour les prochaines années. Rien ne traîne au sol ou encore dans les garages et les autres sites. Les embarcations sont toujours propres et prêtes à vous transporter vers une belle aventure de pêche.

Avec la famille Lacasse aux commandes, nul doute que la fameuse magie du Poulin de Courval sera toujours là pour les générations futures.

Pourvoirie Poulin de Courval