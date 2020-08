La nouvelle réalité dans une école privée de Kirkland

KIRKLAND – La rentrée scolaire se poursuivait mercredi dans différents établissements scolaires. C'était notamment le cas dans une école privée de Kirkland, dans l’ouest de l'île de Montréal.

C'est une rentrée bien particulière cette année à l'Académie Marie-Claire où on a décidé d'aller plus loin que les recommandations du ministère de l’Éducation et de la Santé publique en installant des plexiglas sur chaque pupitre.

Il y a plusieurs jeunes qui portaient le masque, mercredi, même si ce n'est pas obligatoire en première année. Des bouteilles de désinfectant étaient déposées sur les pupitres de certains élèves et la température était prise avant que chaque jeune entre à l'intérieur de l'école.

Le rôle des professeurs était d’expliquer les nouvelles règles, mais aussi de rassurer les jeunes.

«Les enfants sont très réceptifs. Ils ne sont pas aussi appréhensifs que je le croyais. Alors, vraiment, ils ont même trouvé ça assez amusant, l'idée d'avoir une petite maison, une petite bulle. Par contre, il a vraiment fallu que je répète très souvent les règles», a relaté à TVA Nouvelles l’enseignante Maryam Lucinian.

«C'est certain que c'est un gros défi pour s'adapter dans cette situation-là, mais on suit la situation au jour le jour. Donc, là, présentement, on essaie de prendre le plus de précautions possible», a ajouté son collègue Félix Marois.

Toutes ces mesures particulières rassurent les parents, mais, en cette première journée d'école, on sentait quand même qu’il y a de l'inquiétude. Heureusement, le plaisir de retrouver ses amis et de pouvoir tous jouer ensemble a mis un baume sur la situation.