La «tournée COVID» de Michel Barrette

Michel Barrette n’en pouvait plus de se tourner les pouces à la maison depuis le début de la pandémie sans pouvoir donner de spectacle. Après six mois loin des planches, le raconteur a accepté de présenter cet automne une « tournée parallèle » à format réduit dans des salles devant moins de 250 spectateurs. « Je ne tiens plus en place », dit-il.

L’année 2020 devait être celle du début des adieux scéniques pour l’humoriste de 63 ans. Avec le nouveau spectacle L’humour de ma vie, décrit comme son « ultime tournée », Michel Barrette prévoyait passer les trois ou quatre prochaines années à parcourir le Québec une dernière fois.

Puis, la COVID est arrivée et a complètement chamboulé ses plans. « J’étais en ta... ! lance-t-il au bout du fil à propos du printemps où tous les spectacles ont été arrêtés. C’était la tournée qui m’amenait à la retraite. »

Après avoir rongé son frein durant les mois suivants (« ma blonde n’en pouvait plus de m’entendre raconter des histoires ! »), Michel Barrette a reçu des appels de quelques salles de spectacles qui lui ont demandé s’il voulait monter sur scène cet automne.

Présent et passé

Comme sa tournée officielle de L’humour de ma vie était déjà presque toute vendue, il l’a reportée à l’an prochain et a décidé de présenter un « spectacle en attendant » pour cet automne : Sans masque.

Pour ce « spectacle spécial COVID », Michel Barrette propose quelques nouvelles anecdotes, mais il s’est aussi permis de replonger dans son meilleur matériel d’il y a 30 ans. « Il y a des histoires dont je ne me rappelais même pas ! dit-il. Alors je doute que les gens s’en souviendront aussi. » Ne croyez toutefois pas que l’humoriste en profitera pour ramener son légendaire personnage de Hi ! Ha ! Tremblay. « Il est mort et enterré depuis 1993 ! » dit-il en riant.

Il y a trois semaines, Michel Barrette est retourné sur scène pour la première fois en six mois, au Vieux Clocher de Magog. Il y a donné cinq spectacles devant un public de 200 personnes avec distanciation.

« Avec les nouvelles mesures, je pensais tomber dans une affaire qui n’avait pas de bon sens, dit-il. Mais je ne m’en suis même pas aperçu ! Les gens ont pu enlever leur masque une fois assis. Il fallait seulement que je fasse attention pour ne pas dépasser une ligne blanche sur scène, pour ne pas être trop près des premières tables. »

► Michel Barrette présentera son spectacle Sans masque à Brossard (12 et 18 septembre) et à Québec (26 octobre). Pour toutes les dates : michelbarrette.ca.

Quelques spectacles « en attendant »

Certains humoristes ont mis en place des tournées temporaires, ou spectacles parallèles, cet automne pour continuer de divertir le public, en attendant la fin de la pandémie. En voici quatre exemples.

Rachid Badouri

Photo Ben Pelosse

Au début du mois, l’humoriste a commencé à présenter une nouvelle soirée, Rachid et sa bande. À Saint-Eustache et à Brossard, Rachid a notamment reçu comme humoristes invités Eddy King, Pierre-Yves Roy-Desmarais et Matthieu Pepper. Une dizaine de villes, dont Drummondville et Québec, sont dans les plans pour cet automne.

Dominic et Martin

Photo courtoisie

Dans le cadre de l’initiative Là-maintenant, qui propose des spectacles temporaires durant la pandémie, le duo revisite ses 25 ans de carrière dans le spectacle de 60 minutes Délires d’anthologie. Ils passeront notamment par Saint-Hyacinthe et Québec.

Jean-François Mercier

Photo courtoisie

Aussi avec Là-maintenant, l’humoriste présente le spectacle Une petite vite, en cachette, avec un Gros cave subtil, sensible et touchant. Dans une formule de 60 minutes, il y présente un « best-of » de ses trois spectacles en carrière. Il jouera entre autres à Saint-Hyacinthe, Thetford Mine et Québec.

Le Projet parallèle

Photo courtoisie, André Beaupré

Imaginée par le Groupe Phaneuf, cette soirée d’humour s’est déjà promenée notamment à Montréal, Longueuil, Magog et Québec et a accueilli plusieurs comiques, dont Louis-José Houde, Simon Gouache, Maude Landry et Sam Breton. D’autres dates sont prévues dans les prochaines semaines.