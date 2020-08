Lance Stroll veut poursuivre sur sa lancée

Fort d’une quatrième place à Barcelone et d’une séquence de cinq courses dans les points, le Québécois Lance Stroll est confiant de poursuivre sur sa lancée à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Belgique, disputé ce dimanche sur un tracé qui devrait convenir à la voiture de Racing Point.

L’image était saisissante en 2018: au bout de la longue ligne droite nommée Kemmel lors du premier tour, les monoplaces roses tentaient de prendre la tête et quatre voitures étaient côté à côte au freinage.

Sergio Perez et Esteban Ocon avaient ensuite terminé aux cinquième et sixième rangs, au terme de la toute première course de l’équipe sous son appellation actuelle. Il s’agissait de la meilleure récolte de Force India et Racing Point cette année-là.

Une réalité qu'on pourrait peut-être revoir cette année, compte tenu de la vitesse démontrée par la RP20 cette année.

«C’est une piste géniale et traditionnellement, elle convient à notre voiture, a analysé Stroll mercredi, selon un communiqué de l’équipe. Une monoplace de Formule 1 prend vie à Spa, tout comme elle le fait à Silverstone ou Suzuka. Vous sentez vraiment les sensations quand vous poussez la voiture à la limite et que vous comprenez ce qu’elle est capable de faire.»

Comme chaque année, Stroll profitera d’une petite dose de motivation supplémentaire puisqu’il considère un peu la Belgique comme son deuxième chez soi.

«C’est plus spécial, a-t-il avoué. Ma maman est née en Belgique, alors il y a du sang belge en moi. C’est toujours bien de "revenir" en Belgique. J’espère avoir un gros résultat. Spa est toujours l’un des faits saillants de la saison pour moi et je suis impatient d’y être.»

Attention à Perez

Pour connaître une bonne course toutefois, la comparaison avec son propre coéquipier doit généralement être avantageuse. Or, en Perez, Stroll compte sur un coéquipier qui a récolté trois top 5 à cet endroit.

«Je suis assez fier de mon bilan à Spa. J’ai terminé dans le top 5 à plusieurs reprises, donc c’est définitivement l’un de mes circuits les plus forts, a avancé le Mexicain. J’aime bien piloter la RP20 et elle s’est bien comportée sur différents types de circuits cette saison. Si nous mettons tout ensemble, nous pouvons nous battre pour un autre résultat solide ce week-end.»

En trois saisons, Stroll montre pour sa part comme meilleur résultat une 10e place en Belgique, obtenue l’année dernière.