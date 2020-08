Les bénéfices de RBC quasi stable

La Banque Royale du Canada a maintenu des bénéfices presque stables au troisième trimestre, comparativement à la même période en 2019.

Dans ses résultats publiés mercredi, la RBC a déclaré un bénéfice net de 3,2 milliards $, en baisse de 2 %.

Cela représente une dilution par action de 2,20 $, en baisse aussi de 1 %. La première banque du Canada a aussi annoncé verser des dividendes trimestriels de 1,08 $ par action.

La banque a expliqué ces chiffres avec les bénéfices records du secteur Marchés des Capitaux et du solide bénéfice du secteur Assurances, qui ont été contrebalancés par le recul du bénéfice des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Gestion de patrimoine et Services aux investisseurs et de trésorerie, attribuable surtout à l’incidence de la baisse des taux d’intérêt.

«Nous continuons de traverser la période d’incertitude actuelle en nous appuyant sur notre force et notre stabilité, a indiqué par voie de communiqué Dave McKay, président et chef de la direction de RBC. Notre robuste position de capital et de liquidité, notre modèle d’affaires diversifié, notre gestion prudente des risques et nos capacités technologiques sont autant d’atouts qui permettent à nos employés de continuer à soutenir les clients, d’offrir des conseils et de créer de la valeur, tant aujourd’hui qu’à long terme.»,