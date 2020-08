Selon une étude conduite par Kristin Moilanen et Mary Lynn Manuel, de la West Virginia University, le parent hélicoptère peut être caractérisé par sa surimplication dans la vie éducative et émotionnelle de l’enfant, voire par une attitude intrusive.

L’expression parent hélicoptère réfère à un «parent qui semble toujours voler au-dessus de son enfant pour prévenir les possibles dangers et les difficultés» .

C’est un parent contrôlant et très exigeant envers son enfant, au point de porter atteinte à son autonomie psychologique. Il aura aussi tendance à intervenir auprès des enseignants et du personnel professionnel de l’école en faveur de son enfant.

Comme l’étude le montre bien, l’accompagnement offert par le parent doit se faire à l’intérieur de certaines limites, sans quoi l’enfant sera incapable de développer les compétences interpersonnelles essentielles à sa vie personnelle et professionnelle. Le Réseau d’information pour la réussite éducative (RIRE) du CTREQ a d’ailleurs proposé une synthèse de leurs travaux. En voici quelques points clés:

Difficultés sociales à l’âge adulte?

Moilanen et Manuel cherchaient plus exactement à déterminer si ce type de «pratiques parentales» pouvait avoir des effets à long terme sur la santé psychologique des enfants, une fois rendus à l’âge adulte.

De fait, cette étude montre que l’encadrement parental effectué par les parents hélicoptères pendant les années du primaire et du secondaire de leurs enfants a des répercussions néfastes à long terme sur ces derniers.

Si l’on considère que l’encadrement fourni par les parents hélicoptères a pour objectif d’améliorer les chances de succès de leurs enfants dans l’avenir, la bonne volonté de ces adultes nuirait en fait aux chances de ces jeunes d’acquérir des compétences sociales complexes.

En réalité, en intervenant de manière à retirer les obstacles que rencontrent leurs enfants, les parents leur enlèvent l’occasion d’apprendre comment gérer leurs relations interpersonnelles et de faire face à l’inconnu.

La recherche montre donc un lien direct entre l’omniprésence des parents dans la vie de leurs enfants et certaines lacunes chez ces derniers.

Une fois devenus de jeunes adultes, ceux-ci souffriraient en effet d’une faible confiance en soi, d’un manque d’autorégulation, de compétences sociales insuffisantes ainsi que d’un haut risque de dépression.

Développement de problèmes comportementaux

Les chercheuses ont établi des liens possibles entre, d’une part, l’encadrement que fournissent les parents hélicoptères, et, d’autre part, les compétences sociales des enfants et leurs symptômes dépressifs.

Ces corrélations ont aussi été observées par d’autres chercheurs et s’expliquent par le fait que les jeunes parviennent plus difficilement à entrer en relation avec les autres sans une médiation externe.

Quant au niveau de dépression constaté, il peut être expliqué par une perception de soi négative, car ces jeunes, une fois adultes, n’auront pas développé les compétences pour gérer adéquatement leur vie personnelle et professionnelle. On peut alors sans doute établir ici aussi un lien entre l’encadrement offert par les parents hélicoptères et le manque d’estime de soi, chez leurs enfants, menant à la dépression.

Tout parent souhaite que son enfant performe bien à l’école, et il peut s’avérer parfois tentant d’intervenir à sa place en cas de conflit.

À titre de parent de trois enfants, je dois dire que cet article me parle beaucoup. Malgré toute ma bonne volonté, il m’arrive souvent de me questionner sur mes interventions.

Et vous?

Est-il possible de vous transformer en parent hélicoptère lors de certaines occasions?

Référence

Moilanen, K. et Manuel M. L. (2019). Helicopter Parenting and Adjustment Outcomes in Young Adulthood: A Consideration of the Mediating Roles of Mastery and Self-Regulation, Journal of Child and Family Studies, 28(8), 2145–2158. Repéré à https://wvutoday.wvu.edu/files/d/382379c3-ed27-45b5-b9cc-eb09619f26cf/helicopter-parenting-study-1.pdf