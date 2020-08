Milos Raonic dans le carré d’as après un marathon

Le Canadien Milos Raonic a trimé dur pendant 2 heures et 43 minutes pour venir à bout du Serbe Filip Krajinovic en trois manches de 4-6, 7-6 (2) et 7-5, mercredi soir, au tournoi Western & Southern, à New York.

Après avoir triomphé relativement facilement d’Andy Murray la veille, l’Ontarien s’est retrouvé face à un joueur en pleine possession de ses moyens. Krajinovic, 32e raquette mondiale, a converti deux balles de bris, tout comme Raonic.

Si le grand Canadien n’a mis que 61% de ses premières balles au service en jeu, il a compensé en obtenant pas moins de 24 as, contre seulement cinq pour son adversaire.

Le second set a été le plus long puisqu’il s’est conclu avec un bris d’égalité facilement remporté 6 à 2 par Raonic. Celui-ci avait dû revenir de l’arrière après avoir perdu son service plus tôt dans la manche avant de faire le même coup au Serbe.

Il s’agissait d’un premier duel à vie entre les deux tennismen. Krajinovic n’avait pas même perdu une manche avant de croiser le 30e joueur mondial sur sa route. Il avait notamment écarté la seconde tête de série Dominic Thiem en deuxième ronde.

En demi-finales, Raonic se mesurera au Grec Stefanos Tsitsipas (6e), qui a profité de l’abandon en première manche de Reilly Opelka pour atteindre le carré d’as. Dans l’autre confrontation des demi-finales, le numéro 1 mondial Novak Djokovic aura dans les pattes l’Espagnol Roberto Bautista Agut.