Si les performances du Canadien de Montréal lors des séries éliminatoires ont réjoui Claude Julien en son absence, l’entraîneur-chef ne cache pas que certains dossiers devront tout de même être abordés prochainement dans un objectif d’amélioration de l’équipe.

«On doit trouver un bon deuxième gardien, c’est une priorité, a noté Julien, lors de son point de presse avec les médias, mercredi. Carey Price est incroyable lorsqu’il est reposé. Il faut également que les quatre trios soient constants. Nous allons peut-être tenter d’ajouter un peu de profondeur en attaque.»

À ce sujet, le défenseur Jeff Petry avait, un peu plus tôt mercredi, identifié le petit gabarit des attaquants de l’équipe et le manque de «punch» offensif comme étant deux éléments qui pourraient/devraient être sur la table du directeur général Marc Bergevin.

Qu’en pense Julien?

«Tu dois être gros, mais efficace également. On va toujours essayer d’améliorer notre équipe, mais c’est plus facile de le dire que de le faire. On n’hésitera pas à se tourner vers de l’aide externe au besoin, mais on peut aussi donner du temps de glace à nos jeunes joueurs prometteurs. Le but est d’avoir une équipe qui compétitionne pour la coupe Stanley.»

Le cas Max Domi

Max Domi a, pas nécessairement pour les bonnes raisons, fait beaucoup parler de lui dans les dernières semaines.

Après avoir connu des séries éliminatoires franchement difficiles, l’attaquant a récemment retiré toute mention de son association avec le Canadien sur les réseaux sociaux. De quoi alimenter les spéculations...

«Max est un bon patineur, a convenu Julien. Il a connu une moins bonne saison que l’an dernier, mais sa production a quand même été décente cette année. On l’encourage à décocher plus de tirs, même si on sait qu'il est davantage un fabriquant de jeu. Il sera probablement appelé à jouer à l’aile avec les trois centres que nous avons présentement.»

Julien faisait alors allusion à Nick Suzuki, Phillip Danault et Jesperi Kotkaniemi.