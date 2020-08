Un pic de désastres météorologiques l’hiver dernier, soutiennent les actuaires

Le Canada et les États-Unis ont connu un nouveau pic historique d’épisodes météorologiques violents l’hiver dernier, selon une étude qui prend en compte sécheresses, températures extrêmes, précipitations fortes, vents forts et la hausse du niveau de la mer.

L’Indice actuariel climatique (IAC), sur lequel se basent l’Institut canadien des actuaires et trois autres organismes, est en hausse marquée depuis trois décennies. La période de référence pour comparer les variations à travers le temps se situe entre 1961 à 1990, période plus stable au niveau météorologique.

Ainsi, l’écart continue de se creuser entre la période de référence et aujourd’hui. Cela implique un risque toujours plus élevé de désastres économiques et écologiques. Les feux de forêt sur la côte ouest ainsi que la montée des eaux en zones côtières comme en Floride sont des exemples concrets de ces variations.

Inquiétude

Les impacts futurs des changements climatiques sur la fréquence et l’intensité des événements météorologiques inquiètent les actuaires. Ceux-ci doivent adapter leurs calculs de risque en fonction des dommages financiers qui pourraient résulter de divers types de désastres.

Le Bureau d’assurance du Canada a évalué que les pertes liées aux événements météorologiques extrêmes se chiffraient à 1,3 milliard $ pour l’année 2019. L’année 2016, marquée par les feux dévastateurs dans la région de Fort McMurray, en Alberta, a été la plus coûteuse dans l’histoire du pays: les pertes ont atteint cette année-là 5,2 milliards $. Parmi les 10 années les plus coûteuses pour les assurances, une seule précède les années 2000.

L’IAC est publié tous les trois mois, pour chaque saison. Il a pour objectif de brosser un portrait des risques climatiques à venir à court terme selon les meilleures données scientifiques disponibles pour aider les actuaires dans leurs décisions.