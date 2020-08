Un retour triomphal pour Tyler Toffoli

Effectuant un retour au jeu après 10 matchs d’absence, Tyler Toffoli a été la bougie d’allumage pour les Canucks de Vancouver, récoltant trois points dans la victoire des siens, mardi.

L’attaquant s’était blessé au pied dans le tout premier match de la série qualificative contre le Wild du Minnesota. Mardi, dès sa première présence sur la glace, il a touché la cible.

«Je voulais jouer depuis un moment maintenant, a-t-il avoué en conférence de presse après la victoire de 5 à 2 des siens contre les Golden Knights de Vegas. Avec le fait que nous soyons en séries, j’étais excité de sauter sur la glace ce soir. C'était bien d'avoir le OK [des médecins], et j'avais l'impression de revenir à ma première série éliminatoire.»

Pour permettre à son protégé de se retrouver rapidement dans le feu de l’action, l’entraîneur-chef Travis Green l'a jumelé avec Elias Pettersson et Tanner Pearson. Le pilote semble avoir frappé un coup de circuit, puisque les trois joueurs ont cumulé trois buts et sept points.

«En jouant avec "Petey" et "Pearse" et avec les années que nous avons passées à Los Angeles, je sens que nous étions confiants de pouvoir entrer dans le match et faire de bonnes choses. Et dès la première présence, nous avons bien commencé et avons continué.»

Pas surpris

Ainsi, la seule équipe canadienne toujours en lice pour l’obtention de la coupe Stanley a évité de se retrouver dans une situation difficile en créant l’égalité 1-1 dans cette demi-finale de l’Association de l’Ouest.

Pour Green, cette victoire n’a rien de surprenant. Après la difficile défaite de 5 à 0 subie en lever de rideau, l’instructeur avait répété qu’il savait ses joueurs capables de faire mieux.

«J'étais convaincu que nous obtiendrions une réponse de notre groupe ce soir, a dit Green. Nous étions meilleurs avec la rondelle et avons joué un match plus direct et avons été plus rapides. C’est une bonne équipe de hockey et nous avons fait du bon travail pour les forcer à se défendre, et c’était un genre de match auquel nous sommes habitués quand nous jouons bien.»

«Nous devions gagner ce soir, cela ne fait aucun doute, a-t-il statué. Si vous perdez deux matchs d’entrée de jeu contre cette équipe, ça devient difficile. Et mentalement, nous devions gagner.»