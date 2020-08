Jeune femme disparue en Mauricie : Véronique Vennes aperçue dans un commerce

Véronique Vennes, une jeune femme de 25 ans de Shawinigan qui pourrait se trouver avec son amoureux en cavale, a été vue, hier en Mauricie.

• À lire aussi: On redoute le pire pour une jeune femme disparue

«Une information fiable nous est parvenue comme quoi mardi en fin de journée, Véronique Vennes a été aperçue seule dans un commerce de la Mauricie. Elle n’a pas demandé d’aide. Par la suite, a-t-elle quitté en véhicule? Était-elle accompagnée? Ces éléments-là sont à vérifier», précise Éloïse Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Véronique Vennes n’a pas été vue par ses proches qui résident dans Shawinigan-Sud depuis le 24 août. Ces derniers ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

La jeune femme mesure 1,60 m (5pi 3 po), pèse environ 68 kg (149 lb), a les cheveux et les yeux bruns.

Selon les autorités, la jeune femme serait possiblement avec son conjoint Hugo Tousignant, 33 ans, qui est recherché par les autorités depuis une agression armée survenue le 22 août à Shawinigan.

Hugo Tousignant mesure 1,77 m (5 pi 10 po), pèse environ 77 kg (170 lb), a les cheveux et les yeux bruns.

Le couple pourrait circuler à bord d’un véhicule utilitaire sport Ford Escape 2018 gris immatriculé M12 PRQ.

Aide du public

Éloïse Cossette demande toujours l’aide du public afin de permettre de retrouver la jeune femme et Tousignant . «Que les gens nous appellent le plus rapidement possible en composant le 911 pour que l’on aille faire la vérification pour les localiser. S’ils voient leur véhicule même s’il est vide», appuie la policière.

Toute personne détenant des informations en lien avec cette disparition peut communiquer avec le 911 ou avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Chronologie des événements

Samedi 22 août

22h30: Hugo Tousignant aurait agressé sa conjointe avec une arme à Shawinigan dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides. Il fuit les lieux.

Dimanche 23 août

17h00: Le suspect est aperçu et des recherches sont effectuées en soirée avec un maître-chien.

Lundi 24 août

En après-midi: La jeune femme manque à l'appel.

20h40: Un mandat d'arrestation est lancé contre Tousignant.

Mardi 25 août

En avant-midi: L'escouade des crimes majeurs est saisie du dossier.

11h30: Les autorités émettent un avis de disparition pour la jeune femme de 25 ans. Vennes et Tousignant pourraient se trouver dans la région de Montréal.

20h: Toujours sans nouvelle de Véronique Vennes.