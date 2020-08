2011: entre le rêve et la réalité

Après cinq années de travail, dont deux consacrées au tournage, Alexandre Prieur-Grenier est enfin prêt à présenter sa « montagne russe sensorielle » 2011 en première mondiale dans le cadre du festival Fantasia.

« Ce n’est pas un film qui va plaire à tout le monde », affirme d’entrée de jeu le cinéaste montréalais Alexandre Prieur-Grenier.

Il n’a pas tort. Car 2011 est d’abord et avant tout un film expérimental, un véhicule permettant au cinéaste d’explorer à la fois le médium et le subconscient.

La ligne conductrice ? Un jeune monteur qui tente de mettre de l’ordre dans un long métrage est constamment dérangé, que ce soit par sa fascination pour une des comédiennes à l’écran, les querelles du couple occupant l’appartement sous le sien, ou encore les mystérieux bruits provenant du logement voisin.

Alexandre Prieur-Grenier y emprunte les codes du thriller et de l’horreur pour transporter les cinéphiles dans un monde surréaliste et psychotronique, entre le rêve et la réalité, où l’ouverture d’esprit est de mise.

Destiné à Fantasia

Le cinéaste ne cache pas avoir toujours eu le rêve de présenter ce 2011 au public de Fantasia, et ce, dès les premiers coups de manivelle. Le festival fait partie de ses habitudes estivales depuis plus d’une décennie, Alexandre Prieur-Grenier estimant y avoir vu jusqu’à 20 films à chaque édition.

Parmi les plus marquants ? The Chaser, Survive Style 5+ et le « très traumatisant » A Serbian Film.

« La vibe de Fantasia, celle qu’on ressent en salle, c’est quelque chose que je n’ai jamais retrouvé dans d’autres festivals. Ce sont des gens qui sont réellement passionnés », indique-t-il.

Première d’équipe

Évidemment, il aurait aimé pouvoir présenter sa plus récente offrande en bonne et due forme, soit sur grand écran et devant une salle bondée. Il a toutefois trouvé une alternative en louant, plus tôt cette semaine, une salle de cinéma où une projection privée a pu être organisée pour le cinéaste et son équipe.

« Tout le monde a participé bénévolement à ce projet-là. C’était leur cadeau, une occasion de célébrer ensemble. Et d’avoir présenté 2011 sur grand écran, ça me permet de dire que je suis allé au bout du projet », confie Alexandre Prieur-Grenier.

► 2011 est présenté en ligne, sur demande, jusqu’au 2 septembre.

