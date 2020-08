5 véhicules utilitaires sport à moins de 15 000 $

De construction robuste, spacieux, et généralement pourvus de quatre roues motrices, les véhicules utilitaires sport (VUS) possèdent de nombreuses qualités qui en font leur réputation. Vous les croyez trop chers ? Détrompez-vous !

Le VUS porte bien son nom. En effet, il est utile à bien des égards. Logeable et avec une capacité de remorquage supérieure à la plupart des voitures, il répond à de nombreux besoins. Familles, sportifs et amateurs de plein air y trouvent assurément leur compte pour transporter ou tirer ce qui leur est nécessaire tant au quotidien que lors des sorties en ski, des week-ends au chalet ou des vacances annuelles. Pas étonnant que les VUS aient autant la cote.

Bien sûr, de tels avantages ont un coût. Or, saviez-vous que vous pourriez être propriétaire d’un VUS tout en faisant des économies importantes? Des marchands comme ALBI Occasion offrent un vaste choix de VUS usagés abordables et fiables. Le groupe ALBI le Géant possède le plus grand inventaire d’autos neuves et usagées sur la Rive-Nord de Montréal. De quoi y trouver à coup sûr le modèle qui convient à vos besoins et à votre budget.

Voici cinq modèles de VUS à moins de 15 000 $ qui pourraient vous intéresser.



Kia Sportage

De type intermédiaire, le Kia Sportage offre une conduite athlétique et présente un intérieur élégant. Sièges arrière rabattables, direction assistée, commande audio au volant, sièges chauffants sont quelques-uns de ses attributs.



Kia Sorento

Jouissant d’une excellente cote de sécurité, le Kia Sorento, muni d’une traction intégrale et offrant un spacieux espace de chargement, présente aussi des technologies intuitives dans la cabine qui facilitent la conduite.



Nissan Rogue

Complice idéal de toutes vos activités, notamment grâce à son espace intérieur spacieux et modulable, le Nissan Rogue est également reconnu pour sa faible consommation d’essence et sa tenue de conduite sécuritaire.



Nissan Juke

De type compact, le Nissan Juke est fiable et procure une conduite agile. Il est parfait tant pour les déplacements urbains que pour les longues sorties sur des routes moins fréquentées. Abordable, il présente aussi une consommation d’essence intéressante.



Chevrolet Trax

Le Chevrolet Trax possède une cote de consommation de carburant fort enviable. Bien que compact, ce VUS propose un intérieur aussi spacieux que raffiné. Maniable à la conduite, il est muni d’un système d’infodivertissement facile à utiliser.



Convaincus? ALBI le Géant est la destination pour trouver le véhicule qui correspondra à vos besoins (et à vos envies!).



Bonne route!