CBC/Radio-Canada a déjà la frousse

L’élection d’Erin O’Toole à la tête du Parti conservateur n’a pas trois jours qu’elle fait déjà trembler la direction de Radio-Canada.

Non sans raison. Si Pierre Elliott Trudeau a souvent menacé de vider Radio-Canada, personne n’y croyait. Ayant toujours considéré que Radio-Canada était un nid de « séparatisses », Jean Chrétien ne s’est pas gêné pour l’affamer. Brian Mulroney garde le plus mauvais souvenir du harcèlement que lui a fait subir la CBC dans l’affaire Schreiber.

Comme Chrétien, Stephen Harper a mesquiné les fonds à Radio-Canada. Il a fallu l’arrivée d’un premier ministre aussi prodigue que Justin Trudeau pour que le diffuseur public dorme sur ses deux oreilles, du « cash » plein les poches. L’élection d’O’Toole vient de le réveiller brutalement.

Le nouveau chef de l’opposition ne niaise pas avec le « puck » lorsqu’il s’agit de CBC/Radio-Canada. Son plan de match est clair. Il élimine d’abord les fonds pour ses plateformes numériques, puis il réduit de moitié ceux du réseau anglais. D’ici à la fin de son premier mandat de premier ministre, il privatise le diffuseur public, tous réseaux et plateformes confondus.

ON NE FERA PAS DE VAGUES

N’allez pas croire que face à un tel assaut, les anglophones vont monter aux barricades, pancartes à la main. Pour eux, la CBC est une entité presque négligeable en regard de CTV et Global. L’audience de la télé de la CBC n’atteint même pas 5 %. Celle de son canal d’information continue, 1,4 %. À l’heure du souper, l’écoute moyenne de toutes les chaînes de la CBC est de 330 000 spectateurs. À cette heure, dans le grand Toronto seulement, CTV rejoint 1,4 million de spectateurs. La radio de la CBC est l’unique média auquel tiennent les anglophones.

De toute évidence, la télévision de la CBC est loin d’être en phase avec le pays. Elle s’en éloigne même de plus en plus, comme l’indiquent ses cotes d’écoute depuis une décennie.

Quant à la télévision et à la radio françaises, elles se portent bien malgré « l’esprit du Plateau » et les courants de pensée limites dont elles s’inspirent trop souvent. (Lire à ce sujet la lettre ouverte de Bock-Côté à Pénélope McQuade dans l’édition d’hier.)

DE L’AIDE POUR LE RÉSEAU FRANÇAIS

Le réseau français survivrait assez aisément à sa privatisation, mais il aurait besoin d’aide gouvernementale pour desservir adéquatement les francophones hors Québec.

Erin O’Toole semble garder dans sa manche quelques trucs pour que le réseau français ne souffre pas trop de sa privatisation. L’expérience de ses prédécesseurs et celle récente de Justin ont dû lui montrer qu’on ne forme pas facilement un gouvernement majoritaire sans l’appui des Québécois, qui tiennent à Radio-Canada.

Si le gouvernement de Justin Trudeau croit vraiment à l’importance d’un diffuseur public – comme j’y crois moi-même –, il aurait intérêt à réviser au plus tôt le mandat et la gouvernance de CBC/Radio-Canada, et à lui assurer un financement à long terme. En d’autres mots, que les ministres Guilbeault et Bains relisent le rapport du groupe d’examen de Janet Yale et appliquent ses principales recommandations.

Toutes les ressources du fédéral ne peuvent être absorbées par la pandémie. Hélas, la crise sanitaire semble avoir relégué aux oubliettes toutes les louables intentions qu’avait montrées le gouvernement pour la réforme de nos lois sur la radiodiffusion et les communications. Longtemps à l’avant-garde en cette matière, le Canada est depuis trop longtemps à la traîne.