Cette nouvelle école d’informatique à Québec est gratuite (oui, gratuite!)

Les derniers mois ont été source de remises en question et même un accélérateur de changement pour plusieurs personnes. Ainsi, peut-être envisagez-vous, depuis un certain temps, une réorientation de carrière ou un retour aux études. Si oui, l’école 42 Québec est exactement ce qu’il vous faut!

42 Québec offre une formation en informatique totalement gratuite, dont les seuls critères d’admission sont votre intérêt pour le codage, votre talent, votre motivation et votre âge (18 ans et plus).

Propulsée par Québec numérique, un organisme à but non lucratif, cette nouvelle école d’informatique gratuite, à la fine pointe de la technologie, fait partie du grand réseau 42 qui comptera bientôt plus de 30 campus répartis à travers le monde. Celui de Québec est le premier du genre au Canada.

En joignant 42 Québec, vous ferez partie des créateurs numériques de demain et serez en mesure de relever les défis rencontrés dans le domaine qui vous intéresse, qu’il soit notamment en programmation informatique, en codage, en design, en sécurité informatique ou en intelligence artificielle.



Un domaine en plein essor

C’est l’opportunité rêvée d’intégrer une école stimulante et d’étudier dans un domaine où le taux de placement en entreprise frôle les 100%! Imaginez, aux termes de vos études vous pourrez réaliser votre plein potentiel dans l’un des nombreux métiers reliés au numérique: développeur.se informatique, concepteur.trice de jeux vidéo, administrateur.trice réseaux, expert.e en sécurité, créateur.trice d'entreprise en démarrage, etc.

Qui plus est, vous investirez un domaine en pleine expansion qui a un important besoin de main-d’œuvre qualifiée. De quoi gagner sur toute la ligne!



Une pédagogie différente et innovante

42 Québec propose une pédagogie innovante, collaborative, active et ludique. Elle privilégie notamment l’apprentissage entre pairs. Ce faisant, elle permet d’évoluer au contact des autres, de mettre à profit les connaissances, d’acquérir les qualités nécessaires au travail en équipe, de stimuler la créativité et le sens de la débrouillardise.

L’approche pédagogique de 42 Québec favorise les stages en entreprise. Les étudiants prennent ainsi le pouls de cette industrie et mettent en pratique leurs compétences très tôt dans leur cheminement.



Selon votre horaire

Cette formation nouveau genre permet à chacun d’avancer selon son rythme, à travers différents modules qui sont en lien avec la réalité du monde du travail. Cette école, qui a pignon sur rue dans le quartier Saint-Roch de Québec, est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année.

Cela permet de concilier activités et études. Ainsi, il est facile de compléter plus ou moins rapidement le programme de formation d’une durée estimée de trois ans.



Intéressés?

Le processus de sélection inclusif pour joindre la formation 42 Québec se fait en trois étapes et est accessible à tous, renseignez-vous directement en ligne et donnez à votre quotidien un tout nouveau souffle.

Bon retour en classe!