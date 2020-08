Des joueurs autorisés en saison mais pas en séries

Les Diamants de Québec devront mettre une croix en séries éliminatoires sur l’espoir des Blue Jays de Toronto Jean-Christophe Masson et sur l’espoir des Twins du Minnesota Édouard Julien en raison de leur statut de joueurs professionnels aux yeux de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ).

Si Julien n’a disputé aucune partie cet été puisqu’il poursuivait sa réadaptation à la suite d’une importante opération au coude subie en août 2019, Masson, qui vient d’avoir 18 ans, a été autorisé à participer à la saison régulière en vertu d’une dérogation à la réglementation d’admissibilité de Baseball Québec

Le président Rodger Brulotte soutient que les Diamants étaient au courant depuis juillet que les deux joueurs ne pourraient s’aligner au-delà du calendrier régulier puisqu’ils sont tous les deux sous contrat, mais pour le gérant de l’équipe québécoise, cela défie toute logique.

« Je respecte la décision de la ligue, mais on est en désaccord, car on a de la misère à comprendre ses arguments. Pourquoi on ne l’accommode pas et pourquoi on nivelle par le bas ? Pourquoi lui mettre des bâtons dans les roues ? Quelqu’un a-t-il vu qu’il était trop fort ? » se questionne Dominik Walsh au sujet de celui qui a maintenu une moyenne au bâton de ,283 (15 en 53) et produit dix points.

Même s’il a participé à une semaine de camp d’entraînement avec les Jays en mars dernier, le voltigeur de Saint-Nicolas n’a disputé aucun match dans les rangs professionnels, à l’exception de rencontres préparatoires en République dominicaine avec d’autres espoirs de l’organisation en 2019. Cette saison, l’ensemble des activités des ligues mineures affiliées au baseball majeur ont été annulées en raison de la pandémie.

« Il y a des enfants de sept ans qui viennent au Stade Canac parce qu’ils veulent voir J.-C. Masson. Je n’ai jamais vu ça. Pourquoi on n’en profite pas pour vendre le baseball junior ? » a ajouté Walsh dans sa tirade.

Rayonnement et développement

L’article 7.11.2 des règlements généraux de la LBJÉQ stipule que « le président de la Ligue a tous les pouvoirs nécessaires afin de s’acquitter de ses responsabilités et il prend toutes les décisions requises pour assurer la bonne marche et la bonne progression de la Ligue ». Parmi ses devoirs, qui sont évoqués dans l’article 7.11.3, il doit notamment « voir au bon renom et au prestige de la ligue ».

En entrevue au Journal, le gérant des Capitales de Québec, Patrick Scalabrini, qui a accepté de prendre au pied levé la barre des Alouettes de Charlesbourg, potentiels adversaires des Diamants au premier tour éliminatoire, s’explique mal ce manque de souplesse en temps de crise.

« Je comprends le principe et le fait qu’il y ait eu un mémo, mais je trouve qu’on manque à notre devoir d’aider le kid à se développer. On prive un joueur de passer à travers une phase importante de son développement qui est de jouer en séries, mentionne Scalabrini.

« Dans deux, trois ans, quand on voudra qu’il vienne s’impliquer [avec nos équipes junior élite] parce qu’on aura participé à l’ensemble de son œuvre, il va peut-être se rappeler que ça aurait été le fun qu’il soit soutenu un peu plus. »

Pas d’ouverture

De son côté, le circuit n’entend pas revenir sur sa décision en dépit des pouvoirs discrétionnaires conférés à son président.

« On lui a fait une faveur de jouer, c’était dans l’entente. Les équipes étaient d’accord pour qu’ils jouent en saison régulière, mais ils ne jouaient pas en séries. Il a un contrat, alors c’est un professionnel », a tranché Rodger Brulotte.

Masson et Julien ne comprennent pas la décision de la ligue

Photo d'Archives, Agence QMI

Même s’ils détiennent des contrats avec leur équipe du baseball majeur respective, Jean-Christophe Masson et Édouard Julien estiment que les autorités de la LBJÉQ auraient pu faire preuve d’une plus grande ouverture dans le contexte actuel.

« Je suis déçu parce que j’ai joué toute la saison et je faisais partie de l’équipe. D’apprendre ça trois matchs avant les séries, c’est plate. J’ai joué deux matchs au camp [des Jays]. Dans une situation comme celle où on est présentement, je pense que ça aurait mérité des ajustements », a affirmé Masson lorsque joint par Le Journal.

Déception

Julien, qui s’est remis de l’opération au coude de type Tommy John, a pour sa part contacté personnellement le collègue Kevin Dubé pour lui exprimer sa déception.

« Je ne pouvais pas jouer cette saison puisque j’étais blessé. Par contre, j’aurais pu revenir en séries dans la LBJÉQ. Je trouve ça dommage parce que ça donnerait une belle visibilité au junior élite d’avoir des joueurs professionnels. La ligue n’aura probablement jamais la chance de ravoir des joueurs pros dans le circuit [...] », a signalé le cogneur de Sainte-Foy.

Âgé de 21 ans, l’espoir des Twins n’a également jamais pris part à un match professionnel malgré son statut, un élément qui aurait dû être pris en considération selon lui.

« La Ligue n’arrête pas de dire qu’il faut développer des jeunes pros, qu’ils poussent pour qu’on joue à l’ABC et qu’ils veulent qu’on attire plus de jeunes à jouer au baseball. Mais quand vient le temps de prendre une décision pour aider des athlètes du Québec, on ne fait rien. On ne m’a donné aucune raison valable », a-t-il pointé.

Les séries dans le baseball junior élite commenceront la semaine prochaine.