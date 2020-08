Donner le temps aux élèves de s’adapter sera la clé du succès

Alors que les jeunes prennent le chemin de l’école pour une rentrée particulière, une école de Québec a choisi de miser sur le bien-être de ses élèves avant tout le reste.

Dans la charmante école primaire de l’Arc-en-ciel, à Québec, rien n’a été laissé au hasard, comme dans l’ensemble des écoles de la province. Mais au final, ce qui revêt le plus d’importance dans cette rentrée de pandémie se passera au niveau humain.

« C’est toujours important de prendre le temps d’accueillir les enfants en début d’année, mais ce sera encore plus vrai avec la COVID. [...] Quand le petit cœur de chacun de nos élèves sera bien, on pourra débuter les apprentissages », explique la directrice Patricia Boulé, rappelant que pour certains, c’est une première présence en classe depuis mars.

Photo Stevens LeBlanc

Dans sa classe de 5e année, Annie Tremblay était à finaliser ses derniers préparatifs hier.

Pour elle, le plus important sera de créer une routine sécurisante pour ses élèves. Les apprentissages viendront d’eux-mêmes quand tout le monde sera disposé à apprendre.

« Il va falloir se demander comment ça devient notre quotidien scolaire maintenant. On va le construire avec nos élèves, mais il faut que ça devienne le plus normal possible. [...] Il faut rendre ça vivable avant tout », explique l’enseignante, fébrile à l’idée de retrouver sa classe même si ça implique certaines mesures comme le masque et la visière lorsqu’elle doit être à moins de deux mètres de ses élèves.

« Au moins, ça permet qu’on retrouve des groupes entiers, des vraies classes et on a des options pour se rapprocher de nos élèves », ajoute-t-elle.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBE

Flexibilité et adaptation

Au chapitre des mesures, rien ne sera vraiment différent de ce qui était appliqué lors du retour de quelques semaines en mai et en juin. Lavages des mains fréquents, « classes-bulles » où la distanciation n’est pas nécessaire, circulation contrôlée dans l’école et port du masque pour les plus vieux seront la nouvelle réalité. Du moins pour aujourd’hui puisque dans l’école au temps de la COVID, flexibilité et adaptation sont des mots à la mode.

Un lâcher-prise « serein »

« Il y aura peut-être des changements, oui. Disons que la pandémie m’a fait travailler un certain lâcher-prise qui est serein », confie Patricia Boulé.

« On va être prêt pour la rentrée, mais c’est possible qu’on n’ait pas toutes les réponses en tout temps, ce qui est normal », ajoute la directrice, saluant l’ouverture de son personnel et du Centre de service des Premières seigneuries.

« On se sent soutenus, ça nous permettra de soutenir nos élèves ».