Échec pour Kanye West dans le Wyoming

Le rappeur Kanye West n'a pas réussi à se présenter aux élections présidentielles américaines dans son État d'adoption, le Wyoming. Il y a pourtant acheté un ranch où il a également relocalisé ses usines, mais il n'y mènera pas sa campagne présidentielle.

Le candidat du Birthday Party a en effet manqué la date limite pour soumettre ses signatures de soutien, rapporte USA Today. Cependant, selon TheHill.com, il s'est assuré une place dans le Minnesota, un État clé du swing, ainsi que dans le Tennessee, où réside sa rivale, la chanteuse Taylor Swift.

Il sera également en lice dans l'Arkansas, le Colorado, l'Oklahoma, l'Utah et le Vermont, mais n'a pas réussi à s'imposer dans le Missouri, après avoir soumis seulement 6557 des 10 000 signatures requises. Le musicien n'a pas pu se qualifier non plus dans son Illinois natal.

En tant que candidat d’un troisième parti qui ne figurera pas sur le bulletin de vote dans de nombreux États, Kanye West n'a aucun moyen réaliste de remporter les 270 voix du collège électoral qui l'enverrait à la Maison-Blanche.

C’est la raison pour laquelle il est accusé de mener une campagne de trublion pour aider le président américain Donald Trump à vaincre son adversaire démocrate, l'ancien vice-président Joe Biden.

Le rappeur est un ancien partisan de l'actuel locataire de la Maison-Blanche et des enquêtes ont établi un lien entre des agents du parti républicain de Trump et la campagne du rappeur lui aussi milliardaire.

La star du hip-hop a déclaré dans une interview accordée à Forbes au début du mois qu'il «ne nie pas» que sa campagne soit destinée à nuire à Joe Biden, qu'il a critiqué. L'élection présidentielle américaine a lieu en novembre.