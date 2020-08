Elle a créé un lit-chariot pour les réfugiés qui se déplacent

Inspirée par sa propre expérience, une étudiante montréalaise originaire du Venezuela a gagné un prix international de design industriel après avoir inventé un lit-chariot portable pour les migrants.

Cette idée est venue à Alejandrina Hernandez Zavarce lors d’un périple en décembre 2018, lors duquel elle et sa famille ont traversé la frontière qui sépare le Venezuela de la Colombie en même temps que quelques-uns de ses 4,5 millions de compatriotes qui ont quitté leur pays depuis 2014. Si elle voyageait en voiture, la plupart d’entre eux étaient à pied.

« J’ai été stupéfaite par ce que j’ai vu. Il y avait tellement de gens qui transportaient leurs possessions sur leurs épaules, même les enfants et les plus vieux. Certains avaient du mal à traîner leur valise, parce qu’elle n’avait plus de roues », se rappelle-t-elle.

Le soir, les migrants dormaient par terre, en utilisant leur sac comme oreiller et un peu de vêtements comme couverture, décrit-elle. Attristée et impuissante, elle prend des notes dans un petit carnet qu’elle a toujours à portée de main.

De retour à Montréal, Alejandrina Hernandez Zavarce se met en tête de concevoir un objet qui faciliterait à la fois le transport des bagages et le repos des marcheurs dans le cadre d’un cours en design industriel au Collège Dawson.

Photo courtoisie, Alejandrina Hernandez Zavarce

Léger, pas cher et solide

« J’ai vu la souffrance dans le visage de ces réfugiés, et j’ai essayé de trouver une façon de la minimiser, qu’ils fuient le Venezuela ou la Syrie », affirme en espagnol la jeune femme de 23 ans.

Pour correspondre à leurs besoins, l’étudiante détermine que le produit final devra être léger, bon marché, et résister aux changements de température, ce pour quoi elle se tourne vers l’aluminium.

« Les réfugiés ne traînent pas de boîte à outils avec eux, donc ça devait être simple aussi », ajoute la conceptrice.

Son chariot qui se déplie pour se transformer en couchette au besoin a finalement remporté le premier prix dans la catégorie conception durable d’un concours de design d’aluminium extrudé, où 18 pays étaient représentés.

Le jury a salué une solution « pratique et créative, qui correspond à un besoin international ». Michael Santella, qui a enseigné pendant trois ans à Mme Hernandez Zavarce, apprécie « la simplicité de son approche qui rend le produit non seulement fonctionnel, mais aussi esthétique ».

Le professeur souligne la grande curiosité et la passion de son étudiante.

« C’est une élève exemplaire, on rêve d’en avoir comme ça à chaque année. »

Passer à l’autre étape

L’invention d’Alejandrina Hernandez Zavarce est toujours au stade de prototype, mais elle rêve d’en faire une réalité. Son enseignant fait remarquer que des organisations internationales, comme l’UNICEF ou le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, pourraient certainement s’y intéresser.

En attendant de concrétiser son idée de lit-chariot, l’étudiante amorce une année de francisation avant de pouvoir poursuivre ses études au baccalauréat en design industriel de l’Université de Montréal.

« C’est certain que j’aimerais trouver d’autres solutions pour les réfugiés, en plus de celle-là », lance-t-elle.