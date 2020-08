France : plus de 6000 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures

Plus de 6000 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés en France au cours des dernières 24 heures, un nouveau record depuis mai, mais le nombre des patients hospitalisés, y compris en réanimation, reste stable, selon les données publiées jeudi par les autorités sanitaires.

Au total, 6111 nouveaux diagnostics positifs ont été relevés contre 5429 mercredi, ont déclaré la Direction générale de la santé (DGS) et Santé publique France.

C’est le chiffre le plus élevé depuis que les tests se déroulent à grande échelle. Le seuil des 4000 a été plusieurs fois franchi ces derniers jours. Les cas positifs détectés augmentent du fait de la circulation du virus et parce que le nombre des personnes testées augmente chaque jour.

30 576 personnes sont mortes en France des suites du coronavirus depuis le début de l’épidémie, soit 32 morts de plus en 48 heures (les autorités sanitaires n’avaient pas pu donner leur nombre mercredi soir en raison d’une panne informatique et l’on ne dispose donc que du chiffre de mardi soir, qui était de 30 544). 4535 personnes étaient hospitalisées pour une contamination par la COVID-19, dont 381 en réanimation jeudi. Mardi (précédents chiffres disponibles), on comptait 4600 personnes hospitalisées, dont 410 en réanimation.

Le taux de positivité des tests s’établissait en France entre le 18 et le 24 août à 3,8 %, contre 3,6 % entre le 15 et le 21 août.

Face à une épidémie du coronavirus qui « regagne du terrain », 21 départements sur une centaine sont désormais en zone rouge et le port du masque va devenir obligatoire partout à Paris et dans sa banlieue proche, à Marseille, à Toulon, etc. Le gouvernement a déclaré jeudi vouloir « tout faire » pour éviter un « reconfinement généralisé » dévastateur pour l’économie.

« C’est maintenant qu’il faut intervenir », a insisté jeudi le premier ministre Jean Castex au cours d’une conférence de presse, ajoutant que l’objectif est plus que jamais de « casser les chaînes de transmission ».