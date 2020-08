Les joueurs de la LNH ont peut-être réagi à retardement en boycottant les matchs 24 heures après que leurs confrères de la NBA et du baseball majeur eurent lancé le mouvement. Toutefois, ils se sont assurés de démontrer que la cause soit entérinée par la vaste majorité du groupe.

Les images du point de presse livré par les joueurs des quatre équipes de l’Association de l’Ouest toujours impliquées dans les séries éliminatoires étaient particulièrement révélatrices.

Ryan Reaves, Pierre-Édouard Bellemare et Nazem Kadri, trois patineurs issus des minorités visibles, ont pris la parole entourés de coéquipiers, mais surtout d’adversaires à qui ils ne font pas de quartier une fois sur la surface de jeu.

« Le message qui provient d’un circuit à prédominance blanche a un impact très fort quand il vient des joueurs, comme c’est le cas présentement. Se tenir debout ici, tous ensemble, est le message le plus puissant que l’on puisse envoyer », a soutenu Reaves.

Cofondateur de l’Alliance pour la diversité au hockey (HDA), Evander Kane a grandement été impliqué dans les discussions avec les membres des huit équipes toujours en lice pour l’obtention de la coupe Stanley. Ceux-ci désiraient obtenir son avis, histoire de bien saisir les enjeux de ce mouvement et de déterminer quelle était la meilleure marche à suivre.

« Le temps d’écouter est passé, il faut maintenant agir. Nous ne pouvons pas prétendre comprendre la souffrance des hommes et des femmes noirs devant ces injustices raciales insensées et qui n’en finissent plus. Demander l’imputabilité et faire la lumière sur cet enjeu est le seul chemin vers le changement », a déclaré l’attaquant des Sharks.

Trotz veut s’impliquer

L’un des matchs de la LNH reportés devait opposer les Flyers aux Islanders. En matinée jeudi, alors que les rumeurs n’avaient pas encore commencé à émaner à propos de la décision des joueurs, Barry Trotz était d’avis qu’il était temps de s’impliquer.

« Je sais que nos joueurs se sont rencontrés ce matin (jeudi). C’est un groupe très mature. Ils savent que les séries éliminatoires, c’est important, mais ils comprennent également dans quel état se trouve le monde en ce moment », a déclaré l’entraîneur des Islanders.

Trotz approuvait la décision des joueurs de la NBA d’avoir fait l’impasse sur les matchs de jeudi. Il n’avait aucune objection à ce que ses joueurs les imitent. Toutefois, selon lui, la meilleure façon de donner de la visibilité à la cause sera de recommencer à jouer.

« Il faut continuer de jouer pour continuer de propager le message. C’est la meilleure des plates-formes. Ensuite, il faudra déterminer jusqu’où on va avec ça. Une fois que ce sera fait, les joueurs devront s’impliquer, je devrai m’impliquer, tout le monde devra s’impliquer. Ça amènera un vent de changement dans notre pays. Il en a grandement besoin », a-t-il poursuivi.

Vigneault pas au courant

Des propos d’une lucidité incroyable qui détonnaient grandement par rapport à ceux d’Alain Vigneault, exprimés quelques instants auparavant, également par visioconférence.

« Depuis qu’on a éliminé le CH, mon laptop est la seule chose que j’ai ouverte et c’était pour visionner toutes les parties des Islanders. Ce qui se passe dans la société, la plupart de mes joueurs, mes entraîneurs et moi, on n’est pas trop au courant. Je ne suis pas sur Twitter, je ne suis pas les nouvelles du sport ni les autres nouvelles pendant qu’on est dans la période la plus importante de notre saison », a-t-il indiqué.

Certains diront que ces journées de congé supplémentaires lui permettront de se mettre au fait de l’actualité. D’autres prétendront qu’il bénéficiera de quelques heures de plus pour peaufiner sa préparation.

Vaut mieux tard que jamais

Georges Laraque croyait bien que les joueurs de la LNH allaient faire faux bond à ceux des autres grands circuits sportifs nord-américains et continuer de disputer des matchs comme si de rien n’était.

« Ça ne m’a pas surpris. La LNH est tellement conservatrice. Elle fait tellement attention. C’est certain que ç’aurait été mieux de le faire hier (mercredi). Mais vaut mieux tard que jamais », a déclaré Laraque.

À première vue, ils sont plusieurs à se demander quel sera le véritable impact de cette grève. La politique et l’administration américaine seront-elles vraiment ébranlées par ce boycottage de la part des joueurs ? L’ancien homme fort de la LNH croit que oui et rappelle que cette action fait partie d’un tout. « En ce moment, Lebron James met de l’argent dans le système électoral pour encourager les minorités visibles à aller voter. Si elles le font, Trump n’a aucune chance. Et c’est là que les choses vont changer », a mentionné Laraque.D’ailleurs, si on se fie aux sorties de Donald Trump, on comprend que le président des États-Unis ne demeure pas indifférent aux événements des derniers jours.