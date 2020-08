Italie : Ronaldo veut « conquérir le monde » et « battre des records »

Cristiano Ronaldo n’a pas perdu son ambition et veut laver l’affront de l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions : la vedette de la Juventus s’est simplement fixé jeudi comme objectifs de « conquérir le monde » et « battre des records ».

« Alors que je me prépare pour ma troisième saison en tant que Bianconero, ma motivation et mon ambition sont plus fortes que jamais », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

« Des buts, des victoires, de l’engagement, de l’investissement et du professionnalisme », a énuméré l’attaquant portugais âgé de 35 ans.

« De toutes mes forces et avec l’aide précieuse de mes coéquipiers et de l’encadrement de la Juve, nous allons travailler pour conquérir à nouveau l’Italie, l’Europe, le monde et pour battre des records », a martelé « CR7 ».

Depuis son arrivée en Italie, Ronaldo a remporté le Championnat d’Italie deux fois, en 2019 et 2020, mais n’a pas dépassé les quarts de finale avec des échecs contre l’Ajax Amsterdam en 2019 (quarts de finale, 1-1, 1-2) et contre Lyon cette année (8e de finale, 0-1, 2-1).

Il a inscrit cette saison 37 buts toutes compétitions confondues, un record pour un joueur de la Juve.

« Je veux aller encore plus haut et atteindre tous nos objectifs », a-t-il prévenu alors que la saison 2020-21 du Championnat d’Italie débute le 19 septembre.

La Juve, désormais entraînée par l’ancien international italien Andrea Pirlo, visera un dixième Scudetto consécutif et tentera de mettre fin à une longue disette en Ligue des champions, son second sacre en C1 remontant à 1996.