La Tuque: l'hôtel de Parent est à vendre

LA TUQUE | Si aucun acquéreur ne se présente rapidement, l'hôtel Central du secteur Parent, à La Tuque, devra fermer ses portes.

Cet établissement de la Haute-Mauricie est considéré comme un service essentiel et était d'ailleurs, à ce titre, resté ouvert au pire de la crise de la COVID-19.

Il s'agit du seul établissement hôtelier dans un rayon de 200 kilomètres au nord du centre de La Tuque.

Le couple de propriétaires doit abandonner les affaires pour des raisons de santé. La copropriétaire Sylvie Lachapelle peine à se remettre de la sauvage agression que lui a fait subir un client en début d'année. Elle en conservera des séquelles permanentes. Le suspect est notamment accusé de tentative de meurtre.

«Si on ferme, j'ignore ce qui va arriver. On a beaucoup de travailleurs. L'hiver s'en vient. Il y a la motoneige. On a la pêche, les VTT et la chasse. Là, on essaie d'étirer jusqu'à la chasse», a confié Mme Lachapelle.

Depuis l'éclatement de la pandémie, l'établissement ne peut suffire à la demande et doit en plus composer avec un manque d'effectifs. Un bon nombre de travailleurs de la scierie du secteur Parent et des travailleurs forestiers y logent. L'hôtel se heurte, à cet effet, à l'intransigeance réglementaire de Québec.

Pour respecter les mesures sanitaires, il a par exemple fallu déplacer la salle à manger vers le bar plus spacieux. Il est de plus impossible de servir le petit-déjeuner aux travailleurs dès 4 h 30. Le permis empêche la section-bar d'ouvrir avant 6 h. Des démarches sont en cours pour obtenir une dérogation.

«Ça semble simple. Ça pourrait être simple en théorie, mais au niveau administratif ce sont des permis qui sont complexes», a indiqué la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, qui ne ménage pas les efforts afin que l'hôtel de Parent soit considéré comme une exception.