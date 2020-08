Le «casse-tête» d’une rentrée scolaire où tout est bousculé

La rentrée de milliers d’élèves dans les écoles aujourd’hui et dans les prochains jours s’annonce un véritable « casse-tête » en raison de la logistique alourdie et des questions toujours sans réponse. Le Journal a parlé à une dizaine d’enseignants qui ont bien hâte de revoir les jeunes, mais qui craignent de devoir improviser tant l’information entre à la dernière minute. Voici quelques exemples d’interrogations et d’effets dominos engendrés par tous ces changements.

• À lire aussi: Rentrée reportée dans des écoles secondaires de Québec

• À lire aussi: Services de garde: un élève exposé à quatre groupes-classes différents

• À lire aussi: Retour en classe en temps de pandémie : avec des parents inquiets, les enfants sont stressés

20 questions sans réponse

À l’école

1 | Combien y aura-t-il de classes sans professeur à la rentrée ?

2 | Comment gérer les élèves indisciplinés qui ne respecteront pas les mesures sanitaires ?

3 | Quels sont les apprentissages à privilégier pendant la période de rattrapage ?

4 | Comment se dérouleront les activités parascolaires, malgré les contraintes sanitaires ?

5 | Est-ce que tous les enseignants qui demanderont une protection par plexiglas pourront en avoir ?

6 | Que faire avec les horaires d’écoles secondaires qui prévoient que des élèves de « bulles-classes » différentes se retrouvent dans le même cours à option, ce qui est contraire aux directives ministérielles ?

7 | Quelles sont les normes à respecter pour la ventilation des locaux ?

8 | Est-ce que tous les programmes particuliers pourront être offerts ?

9 | Est-ce que les élèves d’une même classe au secondaire peuvent changer de pupitre d’un cours à l’autre, si ce ne sont pas les mêmes qui ont besoin d’être assis en avant en math et en français, par exemple ?

10 | Pour quels motifs de santé précis un élève peut-il obtenir une exemption de fréquentation scolaire appuyée par un billet du médecin ?

11 | Est-ce que les enseignants de l'accueil et de l'adaptation scolaire, qui ont des élèves autistes, avec un trouble du langage ou qui ne parlent pas français, recevront des balises spécifiques à leur clientèle ?

Sur le port du masque

12 | Quelles consignes les enseignants doivent-ils donner à leurs élèves concernant la manipulation de leur masque ?

13 | Est-ce qu’un enseignant pourrait obliger ses élèves à porter le masque en classe si l’activité prévue implique qu’il s’approche d’eux à répétition ?

14 | Pourquoi des écoles considèrent-elles que la distance d’un mètre entre les élèves de classes différentes n’est pas obligatoire si les élèves portent le masque, ce qui est contraire aux directives ministérielles ?

Au service de garde

15 | Combien manquera-t-il d’éducateurs et d’éducatrices de services de garde ?

16 | Est-ce que la distance d’un mètre avec les élèves ne provenant pas du même groupe-classe pourra être respectée lorsque ces élèves seront réunis dans un même local le midi ou après l’école ?

En cas de symptômes

17 | Qui sera responsable de déterminer si les symptômes d’un élève nécessitent un renvoi à la maison ?

18 | Est-ce qu’un enseignant qui serait obligé de se confiner à la maison devra retirer son propre enfant de l’école ?

En cas de fermeture d’école

19 | Est-ce que tous les élèves qui en auront besoin pourront avoir accès à un ordinateur ou à une tablette pour poursuivre les apprentissages à la maison ?

20 | Comment fonctionnera alors l’enseignement en ligne ?

Plus de surveillance, moins de rattrapage

Des enseignants passeront plus de temps à faire de la surveillance afin de s’assurer que les mesures sanitaires sont respectées, ce qui réduira le temps à consacrer à des activités de rattrapage avec les élèves en dehors de la classe, déplore Daniel Gauthier, du Syndicat des enseignants de la région de Québec.

Le regroupement des élèves en bulles-classes vient aussi affecter le travail des professionnels, qui avaient l’habitude de réunir des jeunes de plusieurs groupes.

Ils craignent de ne pas pouvoir en aider autant qu’à l’habitude.

Plusieurs niveaux à enseigner dans la même classe

Au secondaire, il n’est pas rare qu’un élève de 5e secondaire qui a dû redoubler une matière ait aussi un cours de quatrième secondaire, en français ou en mathématique par exemple.

Cette année, des profs devront enseigner leur matière à des élèves de niveaux différents, dans la même classe, puisqu’il n’est pas permis de mélanger des élèves provenant de plusieurs « bulles-classes ».

Le scénario est le même pour les différents cours de mathématique ou de sciences à la fin du secondaire, de même que pour l’anglais enrichi ou régulier.

Des enseignants se demandent comment faire pour couvrir le contenu de deux, voire trois programmes en même temps, en plus du rattrapage à faire pour plusieurs élèves.

Chanter ou ne pas chanter ?

À la veille de la rentrée des élèves, une enseignante de musique ne savait toujours pas quel instrument elle aura le droit de leur faire jouer.

« Est-ce qu’on peut jouer de la flûte ? Est-ce qu’on peut chanter ? », se demande Sue Bradley, qui enseigne dans une école primaire de Montréal. Le chant peut être une source de contamination en raison des gouttelettes émises. « Mais ça n’a pas encore été clarifié », dit-elle.

Il est donc fort probable que ses élèves commencent par visionner des vidéos sur le chant et ses postures plutôt que de pousser eux-mêmes la note.

Ce plexiglas tant désiré

Les écoles doivent-elles ajouter des plexiglas dans les classes des enseignants qui en font la demande ? Le cabinet du ministre Roberge dit que oui, mais sur le terrain, la réponse varie. Certains se font dire non, d’autres sont toujours en attente de la commande.

Dans une école secondaire de Québec, des enseignants d'arts plastiques ont dû payer de leur poche pour l'installation des panneaux dans leurs locaux.

Dans d'autres établissements, ils ont déjà été installés par l'école, ce qui est très apprécié. « On est vraiment contents », témoigne Sue Bradley, qui enseigne à Montréal.

Exit les manuels

Sophie (nom fictif), une enseignante d’univers social au secondaire, avait accès à un lot de 35 atlas qui pouvaient être consultés par les jeunes dans la classe.

Or, il lui faudrait maintenant mettre ces livres en quarantaine pendant 72 heures entre chaque cours. « C’est impossible à gérer. »

Étienne Stasse, enseignant en 6e année du primaire, avait l’habitude de faire faire des expériences scientifiques en sous-groupes.

Cette année, flacons et outils en tous genres ne pourront plus être manipulés par plusieurs jeunes. « Ça aurait été très aidant d’avoir un budget pour du matériel supplémentaire », constate-t-il.

Des codes de vie qui ne sont pas adaptés aux mesures sanitaires

Dans les écoles secondaires, plusieurs se demandent comment gérer les élèves indisciplinés qui ne respecteront pas la distanciation physique, le midi ou pendant les pauses. Les règles des écoles, qu’on appelle souvent «code de vie», n’ont pas été adaptées pour tenir compte des mesures sanitaires, puisqu’il s’agit de mesures temporaires, indique-t-on à la fédération qui regroupe les écoles privées. Du côté des directions d’écoles publiques, on rappelle que les modifications au code de vie doivent être approuvées par le conseil d’établissement, à la suite d’une consultation. Les écoles miseront d’abord sur l’éducation, bien avant les sanctions, explique-t-on.

Confusion sur le masque et la distanciation physique

À quelques heures de la rentrée, la confusion règne toujours dans certaines écoles entourant le masque et la distanciation physique. Des directions d’école ont fait savoir, dans des messages envoyés aux parents, que la distance d’un mètre entre les élèves à l’extérieur de la classe n’a pas à être respectée si les jeunes portent le masque, indique la Fédération des directions d’établissement d’enseignement. Or les directives du ministère affirment plutôt le contraire.

Quels apprentissages privilégier : le flou règne toujours

Pour aider les enseignants dans la grande opération de rattrapage scolaire qui s’impose à la rentrée, le ministère de l’Éducation devait produire une liste de «savoirs essentiels» pour chaque matière, à chaque niveau. Or les documents ne sont qu’un résumé des programmes, déplorent des syndicats d’enseignants. «Ça ne répond pas du tout aux besoins des profs, c’est risible», lance Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l’enseignement.