Le grand retour en classe des élèves du secondaire

Après des mois à la maison, les élèves du secondaire sont de retour en classe depuis ce matin dans plusieurs écoles de la province. Cette rentrée tout à fait «exceptionnelle» était attendue depuis longtemps par plusieurs élèves, a constaté le Journal lors d’une visite dans une école secondaire près de Québec, qui a mis le paquet pour les accueillir.

Tapis rouge, musique live et de multiples défis et activités tout au long de la journée pour permettre aux élèves de faire connaissance : l’équipe de l’école du Mont-Sainte-Anne, à Beaupré près de Québec, a voulu faire de cette rentrée un événement festif, malgré la pandémie et toutes les contraintes qui en découlent.

«On a mis encore plus d’énergie cette année pour faire quelque chose de plus spectaculaire, pour que les jeunes voient que ça va être l’fun pareil», lance le directeur, Luc Paquet.

Dans les rangs des élèves, plusieurs étaient visiblement contents de retourner en classe. «J’avais hâte, on va s’habituer aux nouvelles mesures», a lancé Lily-Rose, une élève de première secondaire.

Plusieurs jeunes étaient aussi contents de retrouver leurs amis, même s’ils fréquenteront beaucoup moins ceux qui ne seront pas dans leur groupe cette année.

«Tu es dans quelle classe? Ah non, on n’est pas ensemble!», a lancé Yana, une élève de deuxième secondaire, à l’une de ses amies.

À leur arrivée, après avoir franchi le tapis rouge et s’être désinfecté les mains, les élèves étaient dirigés vers leur classe, où ils passeront la plupart de leur journée cette année.

Dans le groupe 114, ce sont les enseignantes Cathy Duclos et Agathe Poirier qui ont accueilli les élèves de première secondaire avec le sourire derrière leur masque, qu’elles ont pu enlever une fois tous les élèves assis.

«On est vraiment content de vous voir», leur a lancé Mme Duclos, avant de leur expliquer le fonctionnement de l’école et ses différentes règles.

