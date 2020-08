Pas d’enthousiasme pour Québec

Le bel enthousiasme débordant dont fait preuve le gouvernement Legault face aux projets de transport en commun à Montréal s’effrite de façon drastique en arrivant à Québec, où pâtit le tramway, plus grand projet de son histoire.

Citation rêvée de Geneviève Guilbault comme ministre responsable de la Capitale-Nationale : « Nous croyons au développement du transport collectif pour réduire l’utilisation de l’auto solo et changer le visage de la mobilité dans la région de Québec. »

Vous l’aurez compris, cette citation a plutôt été formulée pour la région de Montréal, sur Twitter cette semaine, par la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau. Cette dernière, qui est aussi ministre déléguée aux Transports, rencontrait cette semaine la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Le premier ministre Legault en a également fait mention sur les réseaux sociaux, évoquant une bonne rencontre où il a été question de nouveaux projets de transport en commun à Montréal, en Montérégie et à Laval.

M. Legault a par ailleurs rencontré son ministre de l’Environnement, Benoit Charette, cette semaine, pour discuter du plan de réduction des gaz à effet de serre. « Trains, tramways, autobus, camions électriques, hydrogène, biomasse, serres sur les toits, etc. Le Québec va devenir la batterie de l’Amérique du Nord », s’est-il targué.

Frein sur le tramway

Considérant toute l’hésitation qui mine le projet de tramway de Québec, et que déplorait mardi le maire Labeaume en entrevue éditoriale, un questionnement évident ressort.

Pourquoi, d’un côté, cette hésitation à peser sur la pédale à Québec pour doter la région d’un réseau dont dépend son développement ? Et de l’autre, l’apologie du transport collectif et d’une multitude de projets à Montréal ?

Pour en revenir à Mme Guilbault, elle affirme croire fermement à la nécessité d’un projet de transport collectif et efficace à Québec. Toutefois, la réalité, c’est qu’elle continue d’entretenir de sérieux doutes sur le projet de la Ville, depuis le retrait du trambus.

Pire, la ministre invoque désormais la nécessaire « intégration renforcée » avec le tunnel autoroutier qu’est le troisième lien, pour en arriver à un projet régional. L’appui au tramway est variable au fil de certaines péripéties, dit celle qui contribue assurément à semer le doute.

Là-dessus, le maire Régis Labeaume voit juste. L’éléphant dans la pièce, c’est le troisième lien, projet phare des élus de la CAQ à Québec.

On peut certes déplorer l’attitude revêche du maire, l’explosion des coûts qui a forcé le retrait du trambus, le manque de données devant le BAPE, ce qui n’a rien d’exceptionnel comparé à des projets semblables. On peut d’ailleurs comparer avec le REM, qui se réalise sans avoir reçu l’aval du BAPE.

Besoin d’élus fonceurs

Un peu d’ambition et des élus fonceurs, qui s’assument sans avoir peur de déplaire à une clientèle plus à droite, c’est ce dont Québec a besoin, tout comme Montréal. Ils ont visiblement plus de chance là-bas par les temps qui courent.