Plus de 180 000 morts du coronavirus aux États-Unis

Le bilan de la pandémie de coronavirus a atteint un nouveau palier aux États-Unis en dépassant les 180 000 morts, selon le comptage jeudi à 20h30 de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

En 24 heures, la COVID-19 a tué 931 personnes supplémentaires, d’après la même source, portant le bilan depuis le début de l’épidémie à 180 527 morts dans le pays, le plus touché au monde en valeur absolue.

Les États-Unis ont aussi enregistré 42 859 nouveaux cas en une journée.

Plus de 5,8 millions de personnes ont en tout été infectées, et plus de 2,1 millions ont été déclarées guéries.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 aux États-Unis a baissé ces dernières semaines, mais le pays est loin d’être sorti de l’ornière, et la moyenne américaine cache d’énormes disparités régionales.