Recul des bénéfices de Banque CIBC

Banque CIBC a annoncé jeudi un recul de ses résultats nets au troisième trimestre par rapport à la même période en 2019.

La banque a déclaré un bénéfice net de 1,17 milliard $, soit 16 % de moins que l’année dernière.

Cela correspond à une dilution par action de 2,55 $, contre 3,06 $ à pareille date en 2019.

Selon CIBC, l’augmentation de 70 millions $ au titre des provisions pour procédures judiciaires et un montant de 26 millions $ au titre de l’amortissement d’immobilisations incorporelles liées aux acquisitions ont joué dans cette baisse.

Au trimestre précédent, en plein confinement, CIBC avait fait 392 millions $ de résultat net.

«Nous avons enregistré de solides résultats financiers au troisième trimestre alors que notre équipe a continué de se concentrer sans relâche sur nos clients, les aidant à réaliser leurs ambitions au cours de ce qui a été, pour beaucoup, une période de perturbation, a indiqué par communiqué Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. La poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie et les investissements constants dans nos activités, ainsi que notre gestion rigoureuse des dépenses, ont contribué à notre résilience et nous ont placés dans une situation avantageuse dans ce contexte macroéconomique en pleine évolution.»