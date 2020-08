Rentrée scolaire : «On se calme!»

La chroniqueuse Emmanuelle Latraverse a lancé un appel au calme concernant la rentrée scolaire lors de sa chronique au micro de Richard Martineau à QUB radio.

• À lire aussi: Un quatrième cas de COVID-19 en milieu scolaire à la rentrée, selon la FAE

«C’est clair que si les parents sont anxieux les enfants vont l’être aussi», a-t-elle déploré lors de son intervention.

«Le débat est enligné sur des détails de logistique. On ne peut pas demander de tout planifier, il va y avoir une période d’ajustement. On a parlé de bulles, de plexiglas, de protocoles, mais il y a une chose dont on n’a pas parlé : quels sont les apprentissages à privilégier, comment va se faire le rattrapage scolaire?», se questionne-t-elle.