Un homme violent envers les femmes

Les proches de Véronique Vennes et les policiers avaient raison de craindre pour la sécurité de la jeune femme, compte tenu des antécédents de violence conjugale de son copain, qui avait déjà menacé de tuer d’ex-conjointes.

« Là c’est fini, c’est à soir que j’te passe », avait dit Hugo Tousignant à une ex, après lui avoir rentré la tête dans un mur en avril 2019.

L’année d’avant, une autre fréquentation qui avait subi un traitement similaire, se faisant dire qu’elle allait « brûler en enfer » et que lui irait en prison pour 25 ans, en référence à la sentence dans les cas de meurtre prémédité.

« Il a ensuite dit qu’il allait “passer” les deux en même temps, en référence à une autre ex-conjointe », avait expliqué la procureure de la Couronne Catherine Vincent, lors d’une audience à la cour en juillet 2019.

Photo courtoisie Catherine Vincent

Procureure

À ce moment, Tousignant plaidait coupable pour des menaces, des méfaits et même une introduction par effraction. Et les faits exposés à la cour tendent à montrer que l’accusé avait un comportement violent, impulsif, et manipulateur.

Téléphone coupé

C’est que dans un des événements, survenu en décembre 2018, Tousignant s’était fâché contre sa conjointe de l’époque qui refusait de lui prêter sa voiture. Pour se venger, il avait coupé la ligne téléphonique de la femme, dessiné des pénis sur une lampe et menacé la victime de la frapper à coup de batte de baseball.

Quelques mois plus tard, encore une fois contrarié, il est entré par effraction chez sa blonde pour s’en prendre à elle, tant verbalement que physiquement, avant de s’excuser.

Le lendemain, il a fait comme si de rien n’était, tout en précisant quand même que si la femme appelait la police, il allait la tuer.

« J’suis désolé pour les événements, je vais passer à autre chose », s’était-il limité à dire à la cour, juste avant d’être condamné à 14 mois de prison et deux ans de probation.

Il était d’ailleurs sous le coup de cette probation quand il s’en serait pris à Véronique Vennes, cette semaine.