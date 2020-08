Une Journée des disquaires virtuelle

La Journée des disquaires (Record Store Day) est de retour demain pour une 13e édition qui a dû s’adapter à la pandémie de la COVID-19. Exit le côté festif des gros rassemblements dans les magasins et des prestations musicales, l’événement de cette année se tiendra passablement en ligne. Voici cinq choses à savoir de cette « édition pandémique ».

Trois dates

Initialement, la 13e édition du Record Store Day devait se tenir le 18 avril à la grandeur de la planète. Pandémie oblige, l’événement a d’abord été déplacé au 20 juin. Puis, les organisateurs ont décidé de le présenter sur trois dates : 29 août, 26 septembre et 24 octobre. Des parutions exclusives sortiront ainsi à l’une de ces dates. Ce changement de calendrier permettra de répartir les consommateurs sur ces trois journées et de faciliter la distanciation dans les commerces.

Achats en ligne

Les différentes mesures sanitaires compliquant la tâche des disquaires cette année, certains commerçants ont décidé de participer à la Journée des disquaires uniquement de façon virtuelle. C’est le cas de la populaire boutique de l’avenue du Mont-Royal, à Montréal, Aux 33 tours. Durant le confinement, le commerce en a profité pour numériser ses milliers de vinyles sur son site web. À noter que certains magasins de disques québécois ouvriront leurs portes samedi à une poignée de clients à la fois. Pour les infos: recordstoredaycanada.ca.

Les Cowboys et Charlebois

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Les amateurs de Robert Charlebois ne voudront pas manquer la réédition vinyle de son album Fu Man Chu, dans un tirage limité à 500 exemplaires. L’album inclura le livret original complet de 10 pages. De leur côté, Les Cowboys Fringants lancent deux albums incontournables de leur discographie : Motel Capri (en vinyle double) et Break Syndical.

Les parutions québécoises

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

D’autres artistes québécois ont eux aussi voulu participer à la fête. C’est le cas de Marie-Mai, qui sortira un premier vinyle en carrière avec son plus récent Elle et moi. Le duo Milk & Bone rendra disponible son mini-album Dive. L’édition 40e anniversaire de l’album En fusion, d’Offenbach, sera aussi disponible en vinyle de même que le deuxième album en carrière de Dumas, l’excellent Le cours des jours.

Les sorties internationales

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Parmi les centaines de parutions exclusives pour le RSD 2020, plusieurs seront certainement prisées des amateurs. On compte deux compilations de Gorillaz (D-Sides et G-Sides), le premier album solo de Paul McCartney (McCartney), le spectacle The Wall de Roger Waters à Berlin, les trois trames sonores d’Austin Powers, un coffret de neuf vinyles de Notorious B.I.G., des remix et chansons inédites d’Oops!... I Did It Again de Britney Spears et l’édition 25e anniversaire de Gangsta’s Paradise de Coolio.